الشيخة فاطمة: تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار

أبوظبي (وام)

اختتمت فعاليات الدورة الـ15 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2024 التي أقيمت برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الحالي.

وأقيم أمس الحفل الختامي لتكريم الفائزين في المسابقات، وعددهم 72 فائزاً، خاضوا التنافس ضمن 26 مهارة، تتوزع على مجالات وقطاعات حيوية عديدة، من بينها الصناعة والصحة والتكنولوجيا الرقمية، فضلاً عن بعض المهارات الناعمة كالخطابة والإلقاء.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، أهمية دور المسابقة في تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار.

وأضافت سموها: «نسير قدماً لبذل مزيد من الجهود وإضافة التنوع والتعدد في هذه المسابقات التي ساهمت في إعداد كفاءات وطنية مهنية قادرة على تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة».

وأشارت سموها إلى أن مركز أبوظبي للتدريب والتعليم التقني والمهني، نجح في هذا المشروع الوطني الذي يحقق توجهات القيادة الرشيدة، نحو الأخذ بكل المبادرات والبرامج المبتكرة اللازمة لصناعة وتمكين الكوادر الوطنية ذات القدرات العالية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والمهنية القادرة على تلبية احتياجات التقدم الحضاري الذي تعيشه الدولة في القطاعات الصناعية والحيوية كافة.

«نحن الإمارات 2031»

وألقى الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، كلمة أثنى فيها على المتسابقين، وشكر الرعاة والشركاء.

وقال: «أخذنا على عاتقنا في المركز أن نتولى مهمة دعم الكفاءات الإماراتية الشابة عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من اقتحام سوق العمل بقطاعاته المختلفة، والمساهمة في صنع مستقبل دولتنا الحبيبة، بما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ومحاور رؤيتنا الوطنية (نحن الإمارات 2031)».

وتوجه إلى المشاركين في المسابقة قائلاً «إن مجرد المشاركة في المسابقة هو بحد ذاته فوز، لأنه يمثل تجربة غنية يُستفاد منها، ولذا فإن الجميع يستحقون التهنئة، سواء نالوا ميداليات أم لا، وأتمنى من المشاركين كافة أن يواصلوا درب التطوير الذاتي والانفتاح على التجارب والمستجدات في مجالهم؛ لأن عالم المهارات هو عالم متطور، ويشهد تغيرات متواصلة».

معايير دولية

تحظى المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات منذ تأسيسها باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، وتهدف إلى إعداد جيل جديد وشاب من الكفاءات الإماراتية الواعدة والمؤهلة القادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

وتستقطب هذه المسابقة الشباب الإماراتي في المجالات التقنية والمهنية للتنافس وفقاً للمعايير الدولية، وتمثيل دولة الإمارات في مسابقات المهارات العالمية.

وقدم المتسابقون شكرهم وامتناهم إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على رعايتها الكريمة للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات.