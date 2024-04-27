«الداخلية» تباشر العمل بإلغاء المخالفات المرورية عن مواطني سلطنة عمان

أعلن مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، واستجابة للمبادرة الأخوية الطيبة التي أطلقتها الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، عن البدء بتفعيل قرار إلغاء المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة بين عامي 2018 و 2023، وذلك تأكيداً على التزام الوزارة بتطبيق ودعم المبادرات والقرارات التي تعود بالنفع على المصلحة العامة والمشتركة، وتعزيز الروابط الأخوية الوثيقة، والهادفة إلى الارتقاء بمستويات السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة لكافة الأفراد على أرض دولة الإمارات.

وتعمل وزارتا الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، معا على تفعيل مشروع الربط الثنائي للأنظمة المرورية، ضمن جهود تنسيقية وتعاون مستمر بين الجانبين، وهو مشروع تقني يعزز العمل التكاملي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد سعادة العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، بالمبادرة الأخوية وحرص القيادة الرشيدة على تبني مثل هذه القرارات المهمة التي تعكس الجوانب الإيجابية في المجتمعات الخليجية، والعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين الأشقاء، والتي تدعم الجهود الإيجابية نحو تطوير آفاق التعاون المشترك للارتقاء بالمجالات كافة، وتقديم أفضل الخدمات لمجتمعاتنا.