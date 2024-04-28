كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات، صباح اليوم.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 15.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس.