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أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
28 ابريل 2024 09:49

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات، صباح اليوم.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 15.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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