مجلس تنمية الموارد البشرية وشركة كي بي إم جي يعززان التوطين

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وشركة كي بي أم جي الخليج عن شراكة تهدف إلى تعزيز مبادرة التوطين في مختلف القطاعات. وأكد هذا التعاون الذي جاء تأسيسه من خلال مذكرة تفاهم تنص على التزام الطرفين بدمج مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق العمل، ودعم رؤية الدولة لاقتصاد متنوع ومستدام.

ووقع مذكرة التفاهم عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي والمدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي، وعن كي بي إم جي الخليج رئيسها التنفيذي والشريك الأوّل إميليو بيرا. وتعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية شاملة وإرشاد مهني ونقل خبرات ضرورية للارتقاء بقدرات الكوادر الإماراتية.

وبموجب المذكرة، تلتزم كي بي إم جي الخليج باستقطاب الكفاءات المواطنة ضمن فريق عملها من خلال فرص عمل مصممة خصيصاً لتلبي أهداف التوطين الاستراتيجية في دبي والدولة ككل. بالإضافة إلى ذلك، تقدم كي بي إم جي الخليج برامج تدريبية شاملة مصممة لتأهيل وتطوير الكوادر الإماراتية، كما تدعم كي بي إم جي بموجب الشراكة جهود المجلس في مجال الإرشاد المهني لمساعدة المواطنين الإماراتيين على توجيه مساراتهم المهنية وفقاً لأهداف التوطين.

وتمتد الشراكة لتشمل نقل المعرفة والتدريب من خلال توفير خبراء مؤهلين سيساهمون في تدريب وإرشاد المواطنين الإماراتيين، وتشمل الشراكة مشاركة كي بي إم جي في المبادرات المجتمعية وتقديم فرص تدريب عملية لطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة ضمن مبادرات المجلس.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «تمثل هذه المذكرة مع كي بي إم جي الخليج شراكة مُمكنة لجهود المجلس من أحد أهم بيوت الخبرة، وذلك ضمن سعينا لبناء تحالفات تُعزز جهودنا في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة لتنمية الموارد البشرية الإماراتية والتوطين بصورة احترافية تتناسب وتحديات واحتياجات المستقبل وازدهار دبي والإمارات. وكلي ثقة أن جهودنا المشتركة ستسهم في تمكين المواطنين من المساهمة في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للإمارات».

فخر

إميليو بيرا، الرئيس التنفيذي لكي بي إم جي الخليج: «نشعر بالفخر لدخولنا في هذه الشراكة مع مجلس تطوير الموارد البشرية الإماراتي، مما يعكس التزامنا بدعم جهود التوطين الاستراتيجية في الإمارات. وقد تم تصميم مبادراتنا ليس فقط لتلبية الاحتياجات الفورية للتوظيف، ولكن أيضاً لتعزيز قوة عاملة مستدامة وماهرة قادرة على قيادة الابتكار والنمو».

بيئة

تأسس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.