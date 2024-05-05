الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد العلماء: تطوير مهارات «القبالة»

محمد سليم العلماء
6 مايو 2024 02:37

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العويس: القبالة ركيزة أساسية في نظامنا الصحي
المؤلفون الصغار.. خطوات ملهمة على طريق الإبداع

أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن مهنة القبالة تعد ركيزة أساسية في النظام الصحي لدولة الإمارات لما تقدمه من رعاية متخصصة ومهمة للأمهات والأطفال ما يعكس توجهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع نحو الريادة وتبني أفضل الممارسات لتعزيز واستدامة النظام الصحي وإرساء منظومة رعاية صحية تتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071»، مشيراً سعادته إلى أن الوزارة تحرص على دعم استراتيجية الدولة في تعزيز التوعية بأهمية هذه المهنة من خلال تبني سياسات وبرامج متقدمة ومبتكرة والعمل على توفير البيئة الاحترافية المناسبة لتطوير قدرات ومهارات كوادرها.
وأوضح بأن اليوم العالمي للقبالة، الذي يصادف الـ5 من مايو من كل عام، يمثل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة في حوكمة مهنة القبالة تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة – خريطة الطريق للعام 2026، التي تمثل رؤية مستقبلية تعزز مكانة المهنتين في السياسات الصحية الرامية إلى زيادة إقبال المواطنين والمواطنات على الالتحاق بمهن القبالة والتمريض وتحسين البرامج الأكاديمية التمريضية العامة والتخصصية ورفع جودة خدمات رعاية القبالة.
وأضاف: «إن تخصيص يوم عالمي للقبالة يمثل اعترافاً دولياً بالرسالة النبيلة والإنسانية للمهنة، وتأكيداً واضحاً لدور وأهمية العاملين بها في توفير خدمات رعاية الأمهات وحديثي الولادة، وأتوجه بهذه المناسبة بالشكر لجميع كوادرنا في دولة الإمارات على جهودهم، والتي تجسد التزامنا القوي بتعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية في دولتنا».

محمد العلماء
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الأطفال
مئوية الإمارات 2071
آخر الأخبار
إسقاط مساعدات على شمال قطاع غزة
علوم الدار
فيديو.. "طيور الخير" تُسقط مساعدات جديدة على شمال غزة
اليوم 16:58
مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
علوم الدار
الإمارات توصل 400 طن من المساعدات الغذائية لسكان غزة
اليوم 16:45
دخان يتصاعد من قرية في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا
اليوم 16:36
الإمارات تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي قطاع غزة عبر تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات إلى من هم في حاجة إليها (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة
6 مايو 2024
سفينة الشحن «روبيمار» التي غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» اختار نهج التصعيد والقرصنة بدلاً من السلام
6 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©