بلدية أبوظبي تنفذ تجربة تثبيت التربة باستخدام مواد صديقة للبيئة في "ربدان"

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، مركز بلدية مدينة زايد - وبالتعاون مع الشركاء: "كوريف للإنشاءات والمقاولات العامة"، و"الصحراء للمقاولات العامة "، تنفيذ تجربة لتثبيت التربة في منطقة ربدان بأبوظبي لإضافة العنصر الجمالي للمسطحات الخضراء القائمة، وذلك باستخدام مواد خاصة بتثبيت التربة، من دون الحاجة للقيام بأعمال إنشائية، وإنما باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة.

يأتي ذلك ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على الاستمرار في إيجاد الفرص التحسينية وأفضل الحلول المبتكرة بما يسهم في رفع كفاءة المواد المستخدمة بالمشاريع التشغيلية، وتقليل تكاليف الصيانة بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق معايير الاستدامة.

وحول المواصفات الفنية لتجربة تثبيت التربة فقد تم استخدام مادة "SC-5000"، وهي مادة "بوليمرية" أي مشتقة من البلاستك يتم تخفيفها بالماء وتقوم بعمل ربط قوي بين جزيئات الرمال، وهي مواد كيميائية ذات أساس مائي خالية من جميع المعادن الثقيلة ومن المواد المسممة للتربة وصديقة للبيئة.