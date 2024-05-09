المعاشات: الاطلاع على شروط "شورك" خطوة مهمة تسبق قرار تغيير جهة العمل

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن عدد المستفيدين من خدمة "شورك" بلغ نحو 1382 مستفيداً من مجموع 3253 مؤمناً عليهم انتهت خدمتهم منذ الإعلان عن إطلاق الخدمة في 1 يوليو 2023.

ويعد "شورك" أحد المشروعات التحولية التي أطلقتها الهيئة والتي تتيح ضمّ مدة الخدمة السابقة إلى اللاحقة بالنسبة للمواطنين المؤمن عليهم في القطاع الحكومي أو الخاص من دون تحمّل تكاليف الضمّ لتبقى مدة خدمتهم متصلة ومستمرة، بما يتيح لهم استكمال المدة اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي، وهي الغاية الأسمى من الاشتراك في نظام التقاعد.



ومنذ الإعلان عن "شورك" استفاد 1382 مؤمناً عليه من الخدمة بعد استقالتهم من جهات عمل والتحاقهم بجهات عمل أخرى تعمل تحت مظلة الهيئة، لاسيما وقد انطبقت عليهم الشروط وأهمها: أن يكون المتقدم بالطلب من المواطنين الإماراتيين العاملين في جهات القطاعين الحكومي أو الخاص المشمولة تحت مظلة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومن الراغبين في ضم مدة خدمتهم السابقة التي انتهت اعتبارًا من 1 يوليو 2023 فصاعدًا مع اختيار عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لغايات الضمّ.

كما يشترط للاستفادة من " شورك" أن تكون الجهة التي يعتزم المؤمن عليه الانتقال إليها جهة خاضعة لقوانين المعاشات الاتحادية ومسجلة تحت مظلة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادية، ففي حال انتقال المؤمن عليه إلى جهة عمل تتبع صناديق تقاعد أخرى في الدولة غير هيئة المعاشات، لن يكون بإمكانه الاستفادة من "شورك"، ومن الشروط الأخرى للاستفادة من "شورك" توقيع الموظف على نموذج "إقرار عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لغايات ضم مدد الخدمة السابقة" لدى جهة عمله السابقة، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يتعين على الموظف بعد الانضمام إلى جهة العمل الجديدة تقديم طلب الضم خلال "ثلاثة أشهر" من انضمامه إلى جهة العمل الجديدة على ألا تتجاوز مدة الانتقال والانضمام لجهة عمل أخرى 6 أشهر.

ولذلك تدعو الهيئة جميع المؤمن عليهم الراغبين في الاستفادة من "شورك" إلى مراجعة جميع الشروط السابقة قبل اتخاذ قرار الاستقالة وتغيير جهة العمل للتأكد من توافر الشروط وللمضي في إجراءات "شورك" وتحقيق الأهداف المرجوة دون تأخير، مع ضرورة متابعة استكمال إجراءات الضم مع جهة العمل الجديدة وفق الشروط والمدد المحددة وعدم تجاوزها لضمان الاستفادة من " شورك".

- حالات لا يمكنها الاستفادة من "شورك"



يستهدف "شورك" تحسين جودة حياة المؤمن عليهم وتحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم، لاسيما وأنه يساعد المؤمن عليهم في ضم الخدمة من دون تحمل أي تكاليف إضافية إلا أن هناك حالات لا يمكنها الاستفادة من " شورك" وهي: انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل تاريخ 1 يوليو 2023، وأصحاب المعاشات التقاعدية، ومن تقل مدة خدمتهم عن سنة واحدة باعتبار أنهم لا يستحقون مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي تقل عن سنة.

والجدير بالذكر أن الهيئة توفر خدماتها عبر موقعها الإلكتروني ومنها خدمة "شورك"، وعلى المؤمن عليهم الراغبين بالاستفادة من الخدمة زيارة موقع الهيئة عبر الرابط: https://gpssa.gov.ae/ar/Pages/MergeServicePeriod.aspx#/