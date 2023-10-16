«ميرال» و«ايميرج» تطوران مشروع طاقة شمسية في «ياس باي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «ميرال»، اتفاقية مع «ايميرج»، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«اي دي اف»، وذلك لتطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 524 كيلوواط عند الذورة ضمن مشروع الواجهة البحرية في ياس باي، وهي منطقة حيوية توفر مجموعة مميزة من المطاعم وخيارات التسلية والترفيه على مدار اليوم ضمن جزيرة ياس بأبوظبي. وسيسهم المشروع في تفادي إطلاق 450 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وسوف يشمل المشروع الجديد تركيب 920 وحدة شمسية بالواجهة البحرية في ياس باي، وذلك لتوفير طاقة مستدامة، وسوف تتولى شركة «ايميرج» مهمة تطوير كامل المشروع بما يشمل كافة إجراءات التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاءات والعمليات والصيانة التي تتطلبها الوحدات الشمسية لمدة 30 عاماً.

وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في «ميرال»: سعداء بالعمل مجدداً مع «ايميرج» لتطوير مشروع طاقة شمسية مبتكر في ياس باي، وذلك في إطار التزامنا بدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وسوف يمثل هذا المشروع نموذجاً يحتذى به لتوفير طاقة نظيفة ضمن منطقة ياس باي، وتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية بارزة، وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بتعزيز الاستدامة، تعكس هذه الشراكة مدى حرصنا على تبني الممارسات المستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة في كافة مشاريعنا والوجهات التي نطورها.

من جانبه، قال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة «إيميرج»: يسرنا التعاون مجدداً مع شركة ميرال لتطوير هذا المشروع المهم للطاقة الشمسية في ياس باي والذي يدعم جهود الشركة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وواثقون من أن هذا المشروع بقدرة 524 كيلوواط سيساهم في توفير طاقة نظيفة عالية الجودة وموثوقة لهذه الوجهة الترفيهية الرائدة، والتي تجذب ملايين الزوار والسياح، وفي ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28، يعكس هذا المشروع مدى التأثير المستدام الذي يمكن تحقيقه في العديد من المواقع الترفيهية الأخرى، كما أنه يتماشى مع أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي«. ويمثل هذا المشروع التعاون الثالث بين«ميرال» و«إيميرج»، حيث قامت شركة«ميرال» في شهر مارس الماضي بتدشين مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مبنى»عالم وارنر براذرز أبوظبي«في جزيرة ياس، ليشكل بذلك أكبر مشروع طاقة شمسية على سطح مبنى في العاصمة أبوظبي، ويضم المشروع نحو 16000 وحدة شمسية تمتد على مساحة 36000 متر مربع، حيث توفر حوالي 40% من احتياجات الطاقة السنوية للمنشأة، بقدرة تبلغ 7 ميجاواط عند الذروة. وكانت»ميرال«و»ايميرج«وقعتا في عام 2022 اتفاقية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق سطح مبنى»سي وورلد أبوظبي«بقدرة تبلغ 8.4 ميجاواط.

وتعتبر شركة»إيميرج«، مشروعاً مشتركاً بين شركتي»مصدر«و»إي دي إف«، وقد تأسست عام 2021 بهدف تطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة وكفاءة الطاقة وإنارة الشوارع وتخزين البطاريات والطاقة الشمسية خارج الشبكة والحلول الهجينة للعملاء التجاريين والصناعيين. وبصفتها شركة لخدمات الطاقة، تقدم»ايميرج” للعملاء حلولاً متكاملة لإدارة الطاقة تشمل العرض والطلب، وذلك من خلال اتفاقيات الطاقة الشمسية والتعاقد على أداء الطاقة دون أي تكلفة مسبقة على العميل.