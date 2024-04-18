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اقتصاد

"أدنوك" تعتزم استرداد قيمة السندات القابلة للاستبدال في "أدنوك للتوزيع" عند استحقاقها في يونيو

"أدنوك" تعتزم استرداد قيمة السندات القابلة للاستبدال في "أدنوك للتوزيع" عند استحقاقها في يونيو
18 ابريل 2024 13:41

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عزمها تسوية سنداتها غير المضمونة المقيمة بالدولار الأميركي (السندات القابلة للاستبدال بأسهم "القابلة للاستبدال") في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والتي تصل نسبة الكوبون 0.70% عند استحقاقها في 4 يونيو 2024، حيث ستدفع "أدنوك" ما يصل إلى 1.195 مليار دولار، بالإضافة إلى ما يصل إلى 4.18 مليون دولار من الفوائد المستحقة للوفاء بالتزاماتها المالية.

وكانت "أدنوك" قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة "أدنوك للتوزيع".

وينتهي خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024. وستقوم "أدنوك" بتسوية السندات بالكامل نقداً مع الاحتفاظ بملكية الأسهم، والتي تبلغ حوالي 7% من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع".

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وستظل نسبة التداول الحر لأسهم شركة "أدنوك للتوزيع" عند 23% بعد استرداد قيمة السندات القابلة للاستبدال.

وباعتبارها المساهم الأكبر في "أدنوك للتوزيع"، تؤكد "أدنوك" التزامها طويل الأمد تجاه الشركة، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها الجديدة للنمو متوسط المدى التي تم الكشف عنها مؤخراً، وتؤمن بأن هذه الخطوة ستسهم في خلق قيمة إضافية لجميع أصحاب المصلحة.

وستحافظ "أدنوك" على مستوى مساهمة ثابت في "أدنوك للتوزيع" عند استحقاق السندات القابلة للاستبدال.

المصدر: وام
السندات
أدنوك
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