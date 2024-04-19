«كهرباء ومياه دبي» تتعامل مع 50 ألف مكالمة منذ بدء الحالة الجوية الاستثنائية

تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أكثر من 50 ألف مكالمة منذ بدء الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بدولة الإمارات.

وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع الغالبية العظمى من تلك المكالمات، وأن العمل جارٍ على الانتهاء من الحالات القليلة المتبقية.

ودعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين وأفراد المجتمع إلى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب حدوث أية أعطال أو انقطاعات داخلية، وضمان سلامة واستمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وآمن، لا سيما خلال فترات الأمطار. وأكدت ضرورة الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية، والتأكد بشكل دائم من أن جميع الوصلات الكهربائية الخارجية للمنزل واللوحات الكهربائية وصندوق العداد من النوع المقاوم للمياه ومعزولة بشكل جيد.

أولويات حكومة الإمارات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي،: إن الهيئة تسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم على رأس أولويات حكومة الإمارات.وأفاد بأن الهيئة باتت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم، في كفاءة واعتمادية الطاقة والمياه، وأن جهودها تتكامل مع جميع فرق العمل في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لاحتواء آثار المنخفض الجوي غير المسبوق، مشيراً إلى أن شبكة الهيئة مستقرة، وتركز على ضمان استمرارية وكفاءة إمدادات الطاقة والمياه، وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير الاعتمادية والجودة.

وقال: «تم التعامل مع الغالبية العظمى من الحالات التي تم التبليغ عنها، والتي وصل عددها لأكثر من 50 ألف مكالمة»، مؤكداً أن العمل قائم على قدم وساق للانتهاء من الحالات القليلة المتبقية. وأضاف الطاير: «لدينا أيضاً مبادرات التطبيقات الذكية لسرعة توصيل الخدمة وسرعة الاستجابة من خلال الإعادة الفورية للتيار، وكذلك الاستهلاك الذكي، وترشيده من خلال العدادات الذكية، وبما يحقق السعادة وجودة الحياة للمواطن والمقيم».

وتابع:«حتى الحالات التي تقع خارج نطاق عمل الهيئة يتم التعامل فيها مع أصحاب العلاقة بشكل فوري، مع الحفاظ على أمن وسلامة الأفراد التي تعتبر أولوية قصوى لدينا، مع اتخاذ إجراءات واحتياطات السلامة العامة المتعارف عليها والمعمول بها في هذا الخصوص».

فرق عمل

أوضح أن فرق عمل الهيئة المتنقلة مجهزة بالمعدات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات كالمولدات الكهربائية لتوفير الكهرباء في حالات الانقطاع، ومؤكداً أن تلك الفرق كانت وما زالت في جهوزية كاملة لإجراء ما يلزم. وتدعو الهيئة المتعاملين إلى إغلاق اللوحات الكهربائية بإحكام، واستبدال زجاج عداد الكهرباء في حال تعرضه للكسر، وإغلاق جميع الفتحات في خطوط الأنابيب الكهربائية الموجودة على سطح المبنى، وتفقد كابلات التفريغ الكهربائي، وتوفر عبر «متجر ديوا» على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى.