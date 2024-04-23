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أبوظبي الأولى عربياً والعاشرة عالمياً في تصنيف المدن الذكية حول العالم

أبوظبي الأولى عربياً والعاشرة عالمياً في تصنيف المدن الذكية حول العالم
24 ابريل 2024 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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حلت مدينة أبوظبي في المرتبة الأولى عربياً والمركز العاشر عالمياً، تلتها دبي في الترتيب الثاني عشر عالمياً في مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «آي إم دي ورلد».
وتُعرف المدينة الذكية وفقًا لـ«آي إم دي» بأنها مكان حضري يتم فيه تطبيق التكنولوجيا لتعزيز المنافع وتقليل أوجه القصور في التحضر لمواطنيه.
وصنف المؤشر 142 مدينة ذكية حول العالم، ومن بين أفضل 10 مدن كانت سبعٌ في أوروبا.
وحافظت مدينة زيوريخ السويسرية للعام الخامس على التوالي على الصدارة.
ويقدم «آي إم دي» مؤشر المدن الذكية كل عام والذي يركز بشكل متوازن على الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية لتلك المدن من جانب، وعلى الأبعاد الإنسانية بما يشمل جودة الحياة والبيئة والشمولية من ناحية أخرى.

أبوظبي
المدن الذكية
الإمارات
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