الإمارات والكويت تبحثان تعزيز أطر التعاون في «الطيران المدني»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس الشيخ حمود مبارك الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني لدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع للهيئة في أبوظبي، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير أطر التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات الطيران المدني. وجال الوفد على مرافق المركز واطلع على تطورات منظومة الطيران المدني لدولة الإمارات من خلال العروض التقديمية وزيارة عدد من مرافق قطاع الطيران المدني.

وفي ختام الزيارة، أكد الطرفان قوة وعمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات، واتفقوا على العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم الأهداف التنموية والرؤى المستقبلية لمستقبل الطيران المدني في البلدين الشقيقين.