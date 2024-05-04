الأسهم الأميركية تقفز بدعم من تقرير الوظائف

شريف عادل (واشنطن)

ارتفعت الأسهم الأميركية في تعاملات يوم الجمعة بعد أن أحيا تقرير الوظائف غير الزراعية الآمال في خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الفائدة الأميركية في وقت قريب، لتقفز مؤشراتها الرئيسية الثلاثة، ويضيف مؤشر داو جونز الصناعي 450 نقطة لقيمته عند بداية تعاملات اليوم.

وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، مثلت النقاط المضافة للمؤشر الأشهر في العالم ارتفاعاً بنسبة 1.18%، وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأكثر تعبيراً عن قطاعات الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.26%، بينما وصلت المكاسب في مؤشر ناسداك المتخم بشركات التكنولوجيا إلى ما يقرب من 2%.

وعلى المستوى الأسبوعي، كانت المؤشرات الثلاثة في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع داو جونز بنسبة 1.14%، وناسداك بنسبة 1.43%، بينما اكتفى إس أند بي بالارتفاع بنسبة 0.55%، رغم البداية السيئة لتعاملات الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء.

وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر في واشنطن يوم الجمعة إضافة الشركات الأميركية 175 ألف وظيفة في أبريل، أي أقل من 240 ألف وظيفة توقعها الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% مقابل 3.8% في الشهر السابق، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، كما جاءت أرقام الأجور أقل من المتوقع، وكلها علامات تنبئ بتراجع التضخم العنيد في الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقالت إميلي رولاند، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «جون هانكوك» لإدارة الاستثمار: لقد خفف هذا بالفعل من مخاوف المستثمرين من أن الاقتصاد قد يكون محموماً أو يتسارع من جديد، وهو ما يحيي الأمل في خفض أسعار الفائدة. لهذا السبب انخفضت أسعار الفائدة، وارتفعت السندات، وهو ما قاد أسواق الأسهم للارتفاع. الأخبار السيئة لسوق الوظائف تعني أن بنك الاحتياط الفيدرالي قد يكون قادراً على البدء في خفض الفائدة في وقت قريب من هذا العام.

وبعد نمو الوظائف الأضعف من المتوقع في أبريل واعتدال مكاسب الأجور، عدل المتداولون توقعاتهم لقرارات البنك الفيدرالي، لتعكس خفضين بقيمة إجمالية 0.50 %، قبل نهاية العام، وفقاً لما أظهرته أداة مراقبة البنك الفيدرالي التابعة لبورصة شيكاغو التجارية CME. وتتوقع الأسواق حالياً خفض الفائدة بمقدار0.25 % في اجتماع البنك الفيدرالي في سبتمبر القادم.

وتراجعت أسعار الفائدة أيضاً بعد تقرير العمل، لينخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى ما دون 4.5%، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، شديدة الحساسية لتوقعات سعر الفائدة. وارتفع سهم شركة إنفيديا رائدة طفرة الذكاء الاصطناعي، وسهم AMD بأكثر من 3%، كما ارتفعت أسهم مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز بنسبة 2% لكل منهما، بينما ارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر إس أند بي بنسبة 3%.

وساهمت نتائج الأعمال القوية من الشركات الأساسية في مؤشر داو جونز الصناعي في ارتفاعات يوم الجمعة، مع ارتفاع سهم شركة آبل بنسبة 6% تقريباً بعد أن أعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليارات دولار، وتجاوزت التوقعات في الإيرادات والأرباح، خلال الربع المنتهي.