الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات اقتصادية

تأرجحت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، فيما حوّل المستثمرون تركيزهم إلى بيانات اقتصادية أميركية يمكن أن تقدم دلائل إضافية على الموعد الذي قد ينفذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تخفيضات في أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2314.26 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2321 دولارا.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 27.53 دولار، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.10 دولار فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 956.13 دولار.