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الرياضة

«تأكيد» و«كلر أب» يتألقان في ميدان

«تأكيد» و«كلر أب» يتألقان في ميدان
9 ديسمبر 2023 14:30

عصام السيد (دبي)
تألق الجواد «تأكيد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بفوز كاسح وسهل في الشوط التاسع، لمسافة 1200 متر، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، وتفوق بفارق كبير بلغ أربعة أطوال عن أقرب منافسيه، مسجلاً 1:13:48 دقيقة، في الأمسية الثالثة لكرنفال سباقات دبي، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل، بمضمار ميدان.
وجاءت الأمسية التي ضمت 9 أشواط على الأرضية الرملية، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، وشهد السباقَ حضور كبير تقدمه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.
وأكد «كلر أب» لسيد حشيش، بإشراف دوج واتسون وقيادة سام هتشكوت، نجوميته في سباق القرهود للسرعة، ثاني جولات سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، البالغة قيمة جوائزه المالية نصف مليون درهم، والذي أقيم في الشوط السادس، لمسافة 1200، وهي تعد ثاني جولات سلسلة الإمارات لسباق السرعة، وسجل البطل زمناً وقدره 1:12:81 دقيقة.
وأظهر الجواد «أر بي ريتش لايك مي» لفيكتورياس، بإشراف فوزي ناس، وقيادة أدري دو فريز، مستوى لافت في الشوط الأول لمسافة 1900 متر على بطولة «مجاني ستيكس»، المخصصة لخيول الفئة الثانية، ليتفوق بفارق 4,5 طول، مسجلاً زمناً وقدره 2:09:47 دقيقة.
ونجح «نيف رشو ويكنيس» لفيترياتي هاي، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، في التغلب على منافسيه في سباق عزيزي كريك فيوز لمسافة الميل في الشوط الثاني، بعد أداء قوي، متفوقاً بفارق 3,75 طول، ومسجلاً 1:40:77 دقيقة.
وسجل «ووتش ماي سيكس» ثنائية لشعار فيكتورياس وفوزي ناس، والمدرب فوزي ناس، والفارس أدري دي فريز، بالفوز في الشوط الثالث، لمسافة 2200 متر، مسجلاً 2:21:61 دقيقة.
وبسط «كلير كوليكت» لمايكل ونيجار بورك، بإشراف بوبات سيمار والفارس تاج أوشيه، سيطرته بفوز كاسح في رابع الأشواط، لخيول السنتين (شروط) على مسافة 1600 متر، مسجلاً 1:39:67 دقيقة.
وانتزع «أجوستي فيسكا» بشعار مزرعة لابوم، وإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة خوسيه دا سيلفا، فوزاً بتقنية الفوتوفينش في الشوط السابع، لمسافة 1900 متر، مسجلاً 2:01:27 دقيقة.
ومنح «لا سدود» بشعار شادويل وقيادة جيم كرولي، ثلاثية للمدرب بوبات سيمار بالأمسية في خامس الأشواط، لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:24:91 دقيقة.
واكتسح «الجداف» منافسيه في ثامن الأشواط، لمسافة 1600 متر بشعار محمد أحمد علي السبوسي، وإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، مسجلاً 1:39:98 دقيقة.

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