فولهام يجدد عقد لينو



لندن (د ب أ)

وقع الألماني بيرند لينو حارس فولهام الإنجليزي، عقداً جديداً يبقيه في النادي حتى «صيف 2027» على الأقل.

وكشف النادي الإنجليزي في بيان رسمي، أن التعاقد يشمل خيار التمديد لعام إضافي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن لينو البالغ «31 عاماً» انضم إلى فولهام قادماً من أرسنال في 2022، ولم يتخلف عن مباراة واحدة مع الفريق، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم في المراكز العشرة الأولى للمرة الأولي منذ أكثر من عقد.

وقال لينو عبر موقع ناديه الإلكتروني «عرفت بالعرض المقدم من النادي خلال فترة «روزنامة» المباريات الدولية الأخيرة، ولم يستغرق حسم القرار وقتاً طويلاً، لأن كل الأطراف كانت تشعر بالارتياح».

وأضاف «كما أكدت أنني أريد البقاء هنا لفترة أطول، وأنا سعيد جداً بالقرار، وسعيد بخطط النادي على المدى البعيد، وأشعر أنه لا يزال لدي الكثير لأقدمه، وأتمنى أن أرد الجميل للنادي وجماهيره والفريق، وبإمكاننا أن نحقق نجاحات عديدة».

من جانبه، قال توني خان مالك نادي فولهام «نقدر الإسهامات القيمة لبيرند لينو منذ انضمامه للفريق، وبعد خروجه بشباك نظيفة، وتحقيق انتصارات استثنائية في آخر مباراتين، رأينا أن هذا التوقيت هو الأنسب للإعلان عن تجديد عقده».