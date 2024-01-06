بيوك يتألق بـ «هاتريك».. ودوناتو بطل «زعبيل مايل»



عصام السيد (دبي)



حققت خيول جودلفين «ثنائية» بإشراف المدرب شارلي أبلبي، فيما تألق بريق الفارس وليام بيوك بثلاثية «هاتريك»، وتُوج «سان دوناتو» بطلاً لزعبيل مايل، في ليلة شديدة التنافسية من 9 أشواط، في الأمسية الخامسة لكرنفال دبي للسباقات، والتي أقيمت بمضمار ميدان مع بداية عام 2024، وبلغت قيمة جوائز الأمسية 3 ملايين درهم، برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

وافتتح «لوكال داينستي» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك الفوز بالشوط الأول بسباق زعبيل تيرف العشبي لمسافة 2000 متر «هانديكاب» البالغ جائزته 300 ألف درهم، ومسجلاً 2:00:70 دقيقة.

وواصل الفارس وليام بيوك تألقه، حين قاد الجواد «ليجند أوف تايم» إلى «ثنائية» جودلفين والمدرب شارلي أبلبي، بفوز خاطف بسباق جميرا جينيز «التحضيري» في الشوط الخامس «شروط» على مسافة 1400 متر عشبي، البالغ جائزته 300 ألف درهم، ومسجلاً 1:23:14 دقيقة.

وكان «ميد ان دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة مايكل بارزلونا، نجم ختام الأمسية بسباق هانديكاب في الشوط التاسع لمسافة الميل العشبي، البالغ جائزته 190 ألف درهم، وسجل البطل 1:36:12 دقيقة.

وأكد المهر «ما يطال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، بأنه نجم الخيول في سن ثلاث سنوات، بفوزه الثاني على التوالي، والذي جاء في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، على لقب سباق تحضيري 2000 جينيز الإمارات «شروط» البالغ جائزته 300 ألف درهم، ومسجلاً 1:25:08 دقيقة.

وحلق الجواد «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف دوج واتسون، وقيادة بات دوبس، بسباق زعبيل مايل للفئة الثانية، في الشوط السابع والرئيس لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 850 ألف درهم، وسجل البطل 1:34:46 دقيقة.

وحصد «مستر كافو» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي بطولة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر – رملي، على لقب مينا ـ عزيزي البالغ جائزته 165 ألف درهم، وسجل البطل 1:12:68 دقيقة.

وسجل الفارس وليام بيوك فوزاً آخراً، حين قاد الجواد «وول بانك» لأمو ريسنج، بإشراف جورج بوي، للفوز بالشوط الثالث لمسافة 1200 متر، البالغ جائزته 210 آلاف درهم، وسجل البطل 1:08:98 دقيقة.

ولم يتأخر «نيفرشو ويكنيس» لفاترياتي هاي، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي في رسم البسمة على محيا مرشحيه، بفوز سهل في الشوط الرابع «هانديكاب» لمسافة 2000 متر – رملي، البالغ جائزته 175 ألف درهم، ومسجلاً 2:06:57 دقيقة.

وقلب الجواد «توز» لإسطبلات داكي التوقعات، بفوز منح المدرب بوبات سيمار والفارس تاج أوشي الثنائية، خلال النسخة الحادية عشرة من سباق دباوي ستيكس للفئة الثالثة، والذي أقيم في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، والبالغ جائزته 700 ألف درهم، وسجل البطل 1:10:42 دقيقة.