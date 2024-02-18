«الجودو» يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد لـ«عالمية أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



انتظم منتخب الجودو في معسكر أوزبكستان، مع بدء المرحلة الثانية من الإعداد لبطولة العالم التي تحتضنها أبوظبي من 19 مايو المقبل، وتعقبها أولمبياد باريس في يوليو.

وضمت القائمة الأولمبية للجودو الإماراتي 5 لاعبين حتى الآن، هم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، فيما اقتربت باتسو ألتان برصيدها المتقدم من النقاط في وزن تحت 57 كجم، وكذلك كريم عبداللطيف في وزن تحت 73 كجم، عقب مشاركتهما الإيجابية في بطولة «باكو جراند سلام» والتي تختتم اليوم في أذربيجان، وينافس جريجوري أرام على التأهل في وزن تحت 90 كجم.

وتشهد بطولة طشقند جراند سلام في أوزبكستان، والتي تقام من الأول إلى الـ3 من مارس المقبل، مشاركة منتخبنا بـ8 لاعبين، بهدف المزيد من الإعداد للمرحلة القادمة، وتضم بطولة طشقند حتى الآن 400 لاعب ولاعبة من 63 دولة من بينها 5 منتخبات عربية ممثلة في الإمارات، والسعودية، والكويت والمغرب ولبنان.

واختتم لاعبنا الشاب كريم عبداللطيف مشواره في «باكو جراند سلام»، ضمن منافسات وزن تحت 73 كجم، بالفوز على بطل بلغاريا كريستوف مارك في وزن الخفيف المتوسط، الذي يضم أبرز المصنفين في العالم، وخسر أمام أبوبكر شيروف بطل طاجيكستان بالهدف الذهبي، والفائز بفضية الوزن، إثر خسارته أمام بطل أذربيجان التي تصدرت البطولة في يومها الثاني.