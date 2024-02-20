مهرجان محمد بن راشد للقدرة.. الأرجنتينية سبلانزون تحسم لقب السيدات في الافتتاح

محمد حسن (دبي)

توجت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبلانزون على صهوة «روميرو» لإسطبلات «أم 7» بلقب سباق السيدات للقدرة، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة، في افتتاح النسخة «17» لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يتواصل صباح اليوم بسباق الإسطبلات الخاصة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية عزيزي للتطوير العقاري، ورصدت له جوائز قيمة، حيث نالت صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نالت صاحبات المراكز من الرابع إلى المركز الثلاثين مبالغ مالية قيمة.

وتوجت الفارسة سبلانزون على صهوة «روميرو» لإسطبلات «أم 7» بعد تنافس قوي بجميع مراحل السباق الذي امتد لمسافة 101 كلم، وشهد مشاركة 83 فارسة، قاطعة المسافة بزمن قدره 3:22:55 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 29.86 كلم/ ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة شما درويش الشحي على صهوة «هيلستون أزار» لإسطبلات العاصفة 3، مسجلة 3:22:57 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة شما عبد العزيز الطواش على صهوة «إبندومس روكوبيلي» لإسطبلات «أف 3» وسجلت 3:23:13 ساعة.

وجاء السباق سريعاً وقوياً منذ انطلاقته، وشهد منافسة في مختلف مراحله، حيث حرصت الفارسات على الظهور بصورة جيدة في هذا السباق المهم، والذي تستعد له الإسطبلات بأفضل الخيول للمنافسة على لقبه.

وفرضت البطلة أسلوبها منذ البداية على أن تكون قريبة من خيول الصدارة وهذا ما منحها الأفضلية للمناورة، حيث كانت في المركز الخامس في المرحلة الأولى، ثم صعدت للمركز الثالث في المرحلتين الثانية والثالثة، لتأتي المرحلة الأخيرة مغايرة تماماً بعد أن شهدت سرعة رهيبة وتنافساً مثيراً حتى الأمتار الأخيرة، لتتفوق البطلة بفارق ثانيتين عن الوصيفة.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، بتتويج الفائزات بالكؤوس.

وأشاد محمد عيسى العظب بالانطلاقة المميزة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مشيراً إلى أن سباق السيدات يعتبر من السباقات المهمة في فعاليات المهرجان.

وقال: «جاء السباق سريعاً وقدمت فيه الفارسات مستويات مميزة، وكان الفوز في المراكز المتقدمة من نصيب الفارسات اللائي عرفن كيف يتعاملن مع السباق بتوزيع جهد الخيل على المراحل».

وتقدم العظب بالتهنئة للفائزات بالمراكز الأولى في سباق السيدات، مشيداً بإسطبلات «أم 7» وقال إنها من الإسطبلات المميزة في سباقات القدرة، وأكد أن الاستعدادات وإجراءات التسجيل اكتملت لانطلاق سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني فعاليات المهرجان.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح اليوم، سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق الذي تبلغ مسافته 101 كلم، في السادسة والنصف صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة «الأولى» التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 21 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.