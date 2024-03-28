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الرياضة

الجزيرة يستعيد «الدوليين» قبل «منعطف الموسم»

الجزيرة يستعيد «الدوليين» قبل «منعطف الموسم»
28 مارس 2024 12:49

 
مراد المصري (أبوظبي)

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استعاد الجزيرة لاعبيه الدوليين قبل دخول «المعترك المهم»، والذي يمثل «منعطف الموسم» الحالي، بداية من مواجهة البطائح السبت في «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ولقاء الوصل يوم الثلاثاء المقبل، في دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وشارك في معسكر «الأبيض» كل من علي خصيف، خليفة الحمادي، زايد سلطان، عبدالله إدريس وزايد العامري خلال مباراتي اليمن في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، فيما لعب أبوبكر كمارا مع موريتانيا أمام المغرب في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل السلبي، فيما وجد لاعبون آخرون في صفوف «الأبيض الأولمبي» الذي شارك في بطولة غرب آسيا.
ويقود الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة، فريقه في مباراة خاصة بالنسبة له، لأنه يقابل البطائح الذي قاده خلال الدور الأول من الموسم الحالي، ولم يعرف المدرب طعم الفوز مع «فخر أبوظبي» في الدوري، وتعرض للخسارة مرتين وتعادل في مباراة.
يملك الجزيرة سجلاً مثالياً أمام «الراقي»، الذي حقق الفوز عليه في المباريات الثلاث التي جمعت بينهما في دوري المحترفين، ومنها الفوز في لقاء الدور 3-1، عندما كان الروماني ذاته على رأس الجهاز الفني للبطائح.
وسعى رادوي على علاج الفاعلية أمام المرمى التي يعاني منها الجزيرة، ويعتبر ثاني أكثر فريق هذا الموسم إهدارا للفرص المحققة للتسجيل بمجموع 27 فرصة، وفي الوقت نفسه يتطلع المدرب للمداورة بالشكل المناسب في التشكيلة، قبل خوض مباراة قوية للغاية أمام الوصل، مع محاولة الجزيرة الخروج بلقب هذا الموسم بتبقي حظوظه قائمة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
البطائح
ميريل رادوي
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