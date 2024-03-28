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الرياضة

إيكي من «سرطان الدم» إلى «أولمبياد باريس»

إيكي من «سرطان الدم» إلى «أولمبياد باريس»
28 مارس 2024 13:19

 
طوكيو (أ ف ب)

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تشارك اليابانية ريكاكو إيكي المتعافية من سرطان الدم في أولمبياد باريس 2024 ضمن سباق 100 متر فراشة، بعد غيابها عن المشاركة في المنافسات الفردية في أولمبياد طوكيو 2021.
ويضم الفريق الذي أعلن عنه الاتحاد الياباني للسباحة 27 لاعباً ولاعبة، أبرزهم دايا سيتو بطل العالم ثلاث مرات.
واكتفت إيكي «23 عاماً»، أوّل سبّاحة تفوز بست ميداليات ذهبية في دورة ألعاب آسيوية واحدة في جاكرتا عام 2018، حيث حصلت على فضيتين أيضاً، بالمشاركة بسباق التتابع 100 م أربع مرات متنوعة مع منتخب بلادها في أولمبياد طوكيو، حيث كان من المتوقّع أن تكون إحدى نجوم الألعاب.
وشُخّصت إصابة إيكي بسرطان الدم بعد أشهرٍ فقط على فوزها بميدالياتها عام 2018، وقضت 10 أشهر في المستشفى.
عادت إلى المنافسات في أغسطس 2020، وحققت عودة مذهلة بفوزها بسباق 100 م حرة و100 م فراشة في تجارب أولمبياد بلادها، إلا أن تواقيتها لم تكن سريعة بما يكفي للتأهّل إلى المنافسات الفردية، لكن الأداء الذي قدّمته أعطاها مكاناً في فريقي التتابع الأولمبي والسباق الحر في أولمبياد طوكيو.
وحجزت اليابانية مقعدها في سباق 100 م فراشة بـ0.01 ثانية خلال التجارب اليابانية بداية الشهر الحالي، متفوّقة على ماتسوموتو شيهو، حيث حصلت على المركز الثاني بـ57.34 ثانية.
قالت إيكي لموقع الأولمبياد «في النهاية أعتقد أن ذراعَي الطويلتين هما اللتان لمستا الحائط»، 
وفازت الشابة هاياري مازوكي «17 عاماً» بالسباق بـ56.91 ثانية، وهي واحدة من اللاعبات الواعدات والموهوبات في الفريق الياباني.
ويضم الفريق أيضاً الشابة ميو ناريتا «17 عاماً» في المنافسات الفردية ضمن التتابع، وتومويوكي ماتسوشيتا «18 عاماً» الذي يسبح في الفئة عينها لدى الرجال.
وقال رئيس الاتحاد المحلي دايتشي سوزوكي لوسائل الإعلام «أنا سعيد بوصول الكثير من اللاعبين المخضرمين والشباب إلى المنتخب هذه المرة، وآمل أن أراهم على منصات التتويج حاملين علم اليابان على أكتافهم».

اليابان
السباحة
أولمبياد باريس 2024
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