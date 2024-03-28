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الرياضة

«المسافات القريبة» تُشعل «الأمتار الأخيرة» في «أقوياء اليد»

«المسافات القريبة» تُشعل «الأمتار الأخيرة» في «أقوياء اليد»
28 مارس 2024 14:00

 
رضا سليم (دبي) 

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يدخل دوري أقوياء اليد سباق الأمتار الأخيرة في الدور التمهيدي، والذي يحدد المنافسة في نصف النهائي خاصة أن نظام المسابقة يضع أول 4 فرق في مجموعة القمة، و4 فرق في مجموعة مراكز الترضية، وتبدو المنافسة ملتهبة في ظل الفارق الضئيل والذي يصل إلى نقطة واحدة.
وتشهد الجولة 11 من المسابقة التي تنطلق الجمعة مباراتين، حيث يستضيف الشارقة المتصدر برصيد 28 نقطة، العين رابع الترتيب برصيد 21 نقطة، بصالة «الملك»، وتجمع المواجهة الثانية بين دبا الحصن والنصر بصالة نادي خورفكان، وتمثل صراع القاع، خاصة أن الحصن في المركز السابع وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، والنصر الأخير وله 12 نقطة، ويبحث الفريقان للتخلص من «كابوس القاع».
وتستكمل الجولة السبت، بمباراتين، الأولى تجمع بين شباب الأهلي العائد من الخسارة من الشارقة في مباراة القمة والوصل المتحفز بالفوز الأخير على مليحة، وذلك بصالة النهدة، ورغم أن الفارق كبير بين «الفرسان» الوصيف برصيد 24 نقطة و«الإمبراطور» السادس وله 19 نقطة، إلا أن فوز «الأصفر» يدفع به إلى «المربع الذهبي»، في ظل تقارب النقاط بينه وبين مليحة الخامس 20 نقطة، والعين الرابع 21 نقطة.
ويلتقي الجزيرة مع مليحة بصالة فخر أبوظبي، ويبحث الجزيرة عن الفوز لمنافسة شباب الأهلي على الوصافة، حيث يحتل المركز الثالث وله 22 نقطة، بينما يبحث مليحة عن العودة بعد خسارته المفاجئة أمام الوصل في الجولة الماضية ويحتل المركز الخامس والفوز يدفع به إلى «المربع».

الإمارات
دوري أقوياء اليد
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العين
دبا الحصن
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