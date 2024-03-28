«العميد» يكسب «الإعصار» و«السماوي» يصطاد «الصقور»



معتصم عبدالله (دبي)



حافظ النصر على المركز السادس في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على ضيفه حتا 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد آل مكتوم، في انطلاق «الجولة 17»، والتي شهدت أيضاً تحويل بني ياس تأخره أمام مضيفه الإمارات بهدف إنييستا في الدقيقة 20، إلى فوز ثمين 2-1، بفضل «ثنائية» سهيل النوبي في الدقيقة 49، و«البديل» يوسف نيكتيه في الدقيقة 60.

ورفع «العميد» الذي أكد أفضليته في المواجهات أمام «الإعصار»، بالفوز السادس على التوالي، بهدف إيوري ميديروس في الدقيقة 47، رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تأزم موقف حتا الذي خاض مباراته الأولى، تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه العائد الصربي نيناد فانيك، وبقى في المركز الأخير وله 5 نقاط.

وأنتظر «العميد» حتى نهاية الشوط الأول، لينجح في افتتاح التسجيل عن طريق إيوري ميديروس في الدقيقة 47، من كرة هيأها يوسف العامري من الجهة اليمنى، وهو الهدف الثالث للجناح البرتغالي في 17 مباراة مع «الأزرق» في الدوري.

وعلى استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، استعاد بني ياس ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الثلاث الأخيرة، بتفوقه على مضيفه «الصقور» 2-1 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع «مؤقتاً»، مقابل 8 نقاط لـ «الصقور» في المركز قبل الأخير.

وافتتح «المخضرم» إنييستا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 20، مستفيداً من تمريرة مواطنه ألكاسير، وهو الهدف الثالث للرسام في الدوري والأول من لعبة متحركة، بعد تسجيله هدفين من ركلتي جزاء أمام عجمان 4-4، والعين 1-3.

وأدرك «السماوي» التعادل مع بداية الشوط الثاني، بوساطة سهيل النوبي، من عرضية متقنة لزميله أحمد أبوناموس، وهو الهدف 20 للنوبي في الدوري، والثالث من صناعة أبوناموس.

وأضاف «البديل» يوسف نيكتيه الهدف الثاني للضيوف من هجمة معاكسة، ترجمها بنجاح في شباك الحارس سهيل عبدالله، وهو الهدف السادس للمهاجم الفرنسي نيكتيه الذي ارتقى لصدارة هدافي فريقه في الدوري، بالتساوي مع المقدوني تاولانت سيفري.