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الرياضة

«العنابي» يعبر «السماوي» بـ«الفوز العاشر»

«العنابي» يعبر «السماوي» بـ«الفوز العاشر»
7 ابريل 2024 00:20

 
رضا سليم (دبي) 

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واصل الوحدة سلسلة نتائجه الإيجابية، بالفوز على بني ياس 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، في افتتاح «الجولة الـ18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «العنابي» رصيده إلى «34 نقطة»، بالفوز العاشر لـ«أصحاب السعادة» هذا الموسم، وتوقف رصيد «السماوي» عند «19 نقطة»، وسجل للوحدة عمر خربين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 9 و97، وفاكوندو في الدقيقة 32، وسجل لبني ياس تاولانت في الدقيقة 53.
وعاد اتحاد كلباء إلى «سكة الانتصارات»، بعد غياب 8 مباريات، بالفوز على حتا 3-1، في المباراة التي جرت باستاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ورفع «النمور» رصيده إلى «17 نقطة»، فيما تجمد رصيد «الإعصار» عند «النقطة الخامسة» في المركز الأخير، وجاءت أهداف اتحاد كلباء عن طريق أندريس فومبيرجر من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وميشال دريفك في الدقيقة 55، وفيليب كيس في الدقيقة 62، فيما سجل هدف حتا، النيجيري «البديل» تشيسوم تشارلز في الدقيقة 89. 
وفاز البطائح على مضيفه خورفكان بثلاثية، في المباراة التي جرت باستاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع «الراقي» رصيده إلى «25 نقطة»، وتوقف رصيد «النسور» عند «17 نقطة»، سجل الأهداف أناتولي في الدقيقة العاشرة، وباولينهو من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وسيكو بابا في الدقيقة 92. 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
بني ياس
البطائح
خورفكان
حتا
اتحاد كلباء
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