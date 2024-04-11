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الرياضة

أموريم ينفي خلافة كلوب

أموريم ينفي خلافة كلوب
11 ابريل 2024 20:03

 
لندن (د ب أ)

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نفى روبن أموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونة البرتغالي، توصله إلى اتفاق شفهي لخلافة الألماني يورجن كلوب في منصبه مدرباً لليفربول الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن تقارير أشارت إلى دخول المدرب البالغ 39 عاماً في مفاوضات مع النادي الإنجليزي لتولي المهمة الصيف المقبل.
ونفى أموريم بشكل قاطع هذه التكهنات، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة جل فيسنتي، مساء الجمعة، ببطولة الدوري البرتغالي.
وقال مدرب سبورتنج لشبونة في مؤتمر صحفي: «هذه آخر مرة سأتحدث فيها عن مستقبلي».
وأضاف: «لم يكن هناك أي لقاء، وبالتالي لا يوجد اتفاق، والشيء الوحيد الذي نريده جميعاً أن نصبح أبطالاً مع سبورتنج لشبونة، لا شيء سيتغير».
وقال: «أنا مدرب سبورتنج لشبونة، ولم تكن هناك لقاءات أو اتفاق مع أي نادٍ آخر، أنا أركز فقط، كما هو الحال، على فريقي».
كان كلوب، مدرب ليفربول، قد أعلن في يناير الماضي مغادرته الفريق بنهاية الموسم، بعد ما يقارب تسعة أعوام. ورُبِط لاعب وسط ليفربول السابق ومدرب باير ليفركوزن الألماني الحالي، تشابي ألونسو، بشغل المنصب، وذلك قبل أن يعلن بقاءه مع ناديه الحالي، فيما ظهر اسم أموريم، بالإضافة إلى الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون، مرشحين محتملين.
ويقترب أموريم، لاعب وسط منتخب البرتغال السابق، من قيادة سبورتنج لشبونة لتحقيق لقب الدوري، ليصبح بذلك ثاني ألقابه في البطولة مع الفريق منذ توليه المسؤولية عام 2020 قادماً من سبورتنج براجا.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجين كلوب
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
سبورتينج لشبونة
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