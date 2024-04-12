السبت 13 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الكاحل» يُبعد ويلوك عن نيوكاسل

«الكاحل» يُبعد ويلوك عن نيوكاسل
12 ابريل 2024 15:18

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
جوارديولا يؤكد عودة جريليش إلى سابق تألقه
بوستيكوجلو: هذا ما ينقص توتنهام؟


قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل، إنه من شبه المؤكد غياب لاعب وسط فريقه جو ويلوك عن المباراة المقبلة أمام توتنهام غداً السبت، بسبب إصابة في الكاحل.
وغاب ويلوك عن الملاعب طويلاً، خلال الموسم الحالي، بسبب إصابات في الكاحل وعضلات الفخذ الخلفية، كما خرج مصاباً، خلال الشوط الأول، من المباراة التي فاز فيها نيوكاسل 1-صفر على فولهام الأسبوع الماضي.
ويأمل نيوكاسل ألا تتسبب الإصابة في غياب ويلوك طويلاً، في ظل معاناته من وجود عدد كبير من الإصابات في صفوفه، مثل جمال لاسيلس، وبوب، وكيران تريبيير، وكالوم ويلسون.
وقال هاو للصحفيين، «توجه جو لزيارة اختصاصي آخر لفحص تطورات إصابة الكاحل، كانت هذه مشكلة بالنسبة له، كانت إصابة صعبة، لأنه تعرض لبعض المضاعفات، والنتائج إيجابية بصفة عامة على مستوى التقدم والتعافي، ولكن الوضع يتغير من حين لآخر، بالنسبة لتوتنهام أنا لا أعتقد أنه سيكون جاهزاً للعب.
وأضاف «هناك فرصة لأن يكون متاحاً ،خلال بقية الموسم، لكن مرة أخرى الوضع غامض قليلاً».
وأشار هاو إلى أن تينو ليفرامنتو هو اللاعب الأقرب للعودة للتشكيلة، قائلاً، «لم يتدرب مع الفريق، لكنه تدرب على العشب، ولويس هول لم يتدرب مطلقاً هذا الأسبوع، وهناك لاعبون آخرون يحققون تقدماً، لذا عندي أمل بعودة ثلاثة أو أربعة لاعبين، خلال المستقبل غير البعيد».
ويحتل نيوكاسل المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين، متخلفاً بفارق 13 نقطة عن توتنهام الرابع.
وعن المنافس المقبل قال هاو، «أنا معجب به، فنياً وبدنياً، بالتأكيد الكثير من الفضل يرجع إلى المدرب أنجي بوستيكوجلو، بسبب ما قام به، والفلسفة التي طبقها، وأعتقد أن الفريق قدم أداءً جيداً هذا العام».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
توتنهام
آخر الأخبار
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الرياضة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
اليوم 15:16
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
الأخبار العالمية
العثور على مفقود بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
اليوم 15:06
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اليوم 15:01
برشلونة مُهدد بالحرمان!
الرياضة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
اليوم 14:46
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
الأخبار العالمية
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©