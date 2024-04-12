«الكاحل» يُبعد ويلوك عن نيوكاسل



لندن (رويترز)



قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل، إنه من شبه المؤكد غياب لاعب وسط فريقه جو ويلوك عن المباراة المقبلة أمام توتنهام غداً السبت، بسبب إصابة في الكاحل.

وغاب ويلوك عن الملاعب طويلاً، خلال الموسم الحالي، بسبب إصابات في الكاحل وعضلات الفخذ الخلفية، كما خرج مصاباً، خلال الشوط الأول، من المباراة التي فاز فيها نيوكاسل 1-صفر على فولهام الأسبوع الماضي.

ويأمل نيوكاسل ألا تتسبب الإصابة في غياب ويلوك طويلاً، في ظل معاناته من وجود عدد كبير من الإصابات في صفوفه، مثل جمال لاسيلس، وبوب، وكيران تريبيير، وكالوم ويلسون.

وقال هاو للصحفيين، «توجه جو لزيارة اختصاصي آخر لفحص تطورات إصابة الكاحل، كانت هذه مشكلة بالنسبة له، كانت إصابة صعبة، لأنه تعرض لبعض المضاعفات، والنتائج إيجابية بصفة عامة على مستوى التقدم والتعافي، ولكن الوضع يتغير من حين لآخر، بالنسبة لتوتنهام أنا لا أعتقد أنه سيكون جاهزاً للعب.

وأضاف «هناك فرصة لأن يكون متاحاً ،خلال بقية الموسم، لكن مرة أخرى الوضع غامض قليلاً».

وأشار هاو إلى أن تينو ليفرامنتو هو اللاعب الأقرب للعودة للتشكيلة، قائلاً، «لم يتدرب مع الفريق، لكنه تدرب على العشب، ولويس هول لم يتدرب مطلقاً هذا الأسبوع، وهناك لاعبون آخرون يحققون تقدماً، لذا عندي أمل بعودة ثلاثة أو أربعة لاعبين، خلال المستقبل غير البعيد».

ويحتل نيوكاسل المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين، متخلفاً بفارق 13 نقطة عن توتنهام الرابع.

وعن المنافس المقبل قال هاو، «أنا معجب به، فنياً وبدنياً، بالتأكيد الكثير من الفضل يرجع إلى المدرب أنجي بوستيكوجلو، بسبب ما قام به، والفلسفة التي طبقها، وأعتقد أن الفريق قدم أداءً جيداً هذا العام».