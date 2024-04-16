«سيكوينس جودلفين» إلى سباق «نيل جوين»

دبي (الاتحاد)

تتجه المهرة غير المهزومة «دانس سيكوينس» لجودلفين، لخوض تحديات سباق «نيل جوين ستيكس» للفئة الثالثة اليوم، بمضمار نيوماركت الإنجليزي، والذي يعد السباق التجريبي للمشاركة في 1000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي.

وحققت ابنة الفحل «دباوي» فوزاً بالفئة الثالثة على المضمار والمسافة ذاتهما عندما قدمت قدرات تحملية قوية لتنتصر بفارق عنق بسباق «جودلفين لايف تايم كير أوه سو شارب ستيكس» في أكتوبر.

وفي تجربتها الأولى، حققت «دانس سيكوينس»، بإشراف شارلي أبلبي فوزاً بفارق نصف طول بسباق للمبتدئة في مضمار نيوماركت جولاي.

وقال شارلي أبلبي: «أبلت دانس سيكوينس بلاءً حسناً، خلال فصل الشتاء، لقد فازت بالفعل على المضمار والمسافة ذاتهما بسباق أوه سو شارب ستيكس، وتبدو مرشحة للفوز مرة أخرى». ويتطلع زميلها في الإسطبل «أوتومان فليت» إلى تعزيز سجله الرائع في مضمار رولي مايل بتكرار فوزه في إيرل أوف سيفتون ستيكس للفئة الثالثة في الحفل ذاته.

وكان هذا الجواد ذو الخمس سنوات المنحدر من نسل «سي ذا ستارز» قد حقق فوزاً سهلاً بفارق طولين قبل 12 شهراً، كما حقق انتصارين بفئة قوائم في المضمار نفسه، وحل ثانياً في نسخة 2022 من سباق مسار دارلي ستيكس للفئة الثالثة.

كما فاز «أوتومان فليت» بسباق فورت مارسي ستيكس للفئة الثانية في الولايات المتحدة الموسم الماضي، وقضى فترة الشتاء في دبي، حيث حل وصيفاً خلف «ميشرد تايم» في بطولة جبل حتا للفئة الأولى.

وأضاف شارلي أبلبي: «الجواد اوتومان فليت قدم عروضاً جيدة في دبي ومنحناه فترة استراحة منذ أن خيب الآمال بعض الشيء في سباق سنجسبيل ستيكس، لقد استعاد توازنه مرة أخرى، ونعلم بأنه يركض بشكل جيد على هذا المضمار، بعض الليونة في الأرضية لن تضره».

ويرتقي المهر «الكوردوبس» إلى مستوى سباق قوائم، في أول مشاركة له على المسار العشبي بسباق فيلدن ستيكس، وهذا المهر المنحدر من نسل «فرانكل»، خاض مشاركتين على الأرضية الاصطناعية في كمبتون بارك، حيث شغل المركز السادس في مشاركته الأولى، قبل أن يحرز فوزاً مريحاً بسباق للمبتدئة في يناير.

وقال أبلبي: «نشعر بالارتياح تجاه التحضيرات، استعداداً لهذا السباق، ومثل الكثير من الخيول في هذا الوقت من العام، فإننا نأمل تحديد المستوى الذي نتطلع إليه في الموسم المقبل، لكنه تحسن بشكل جيد من الناحية البدنية منذ فوزه في يناير».