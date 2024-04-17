ووكر يعلن «النبأ الهائل»!



لندن (د ب أ)



استعاد مانشستر سيتي الإنجليزي «حامل لقب» دوري أبطال أوروبا، جهود نجم دفاعه كايل ووكر قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني «الأربعاء»، في إياب دور الثمانية من البطولة القارية.

وغاب ووكر عن سيتي بطل الثلاثية في آخر خمس مباريات، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا الشهر الماضي.

ولكن ووكر خاض حصة المران الأخيرة لسيتي، تمهيداً لمشاركته في مباراة الإياب أمام النادي الملكي على ملعب الاتحاد، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها. ويستهدف السيتي التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة القارية للعام الرابع على التوالي، والدفاع بنجاح عن اللقب الذي أحرزه للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

وقال الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي: «تدرب ووكر بشكل جيد، لا أعرف ما إذا كان يشارك منذ البداية أو كبديل، لكني أعتقد أنه سيكون معنا.

وأضاف، «إنه نبأ هائل لأسباب عدة، الناحية الجسدية في غاية الأهمية، وفي كرة القدم الأمر يتعلق بكيفية تحدي منافسك، الجميع يعرف القدرات التي يملكها كايل».