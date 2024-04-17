نادال.. الموت في باريس!



برشلونة (أ ف ب)



أوقف الأسترالي أليكس دي مينور العودة الناجحة للإسباني رافايل نادال المصنف أول عالمياً سابقاً و644 حالياً، عندما أقصاه من الدور الثاني لدورة برشلونة الإسبانية الدولية في التنس (500) بفوز 7-5 و6-1.

وصمد الماتادور الإسباني البالغ 37 عاماً، والمُتوج بـ22 لقباً كبيراً في مسيرته الاحترافية، مجموعة واحدة أمام دي مينور، حيث خسرها بصعوبة 5-7، قبل أن يستسلم في الثانية ويخسرها 1-6، وبالتالي سقط في ثاني مباراة منذ عودته إلى الملاعب، عقب تعافيه من الإصابة بعد غياب منذ مطلع العام الحالي، وتحديداً بداية يناير بخروجه من الدور الثاني لدورة بريزبين الأسترالية.

ويأمل أسطورة الكرة الصفراء الذي غاب عن موسم 2023 بأكمله تقريباً، في المنافسة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، في مايو المقبل، حيث يحمل الرقم القياسي في رولان جاروس برصيد 14 لقباً.

وكان ملك الملاعب الترابية استهل عودته الثلاثاء، بفوز على الإيطالي فلافيو كوبولي 6-2 و6-3، لكنه قال إنه ليس مرشحاً أمام دي مينور المصنف 11 عالمياً والرابع في الدورة.

وقال نادال الذي أوضح أنه لا يريد أن يضغط على نفسه كثيراً «على المستوى الشخصي، بالنسبة للمستقبل، فإن الخسارة 1-6 في المجموعة الثانية هو ما كان يجب أن يحدث اليوم».

وأضاف «هذه هي الطريقة التي أحتاج للمضي بها اليوم، لإعطائي فرصة للمنافسة في رولان جاروس».

وتابع «سأحاول اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في مدريد، ثم في روما، وإذا كان الأمر يستحق بذل كل ما في وسعي والموت في أي دورة أو بطولة، فهذا في باريس».

وكان التحدي أصعب بكثير، وعلى الرغم من إظهاره لمحات من قدراته العالية في الملعب الذي يحمل اسمه، فشل نادال في ما قال إنه يعتقد أنه ظهوره الأخير في الدورة.

وأوضح «لقد أتيحت لي الفرصة لقول وداعا هنا في الملعب وهذا يعني الكثير بالنسبة لي، قبل أسبوع شعرت بأنني لن أتمكن من اللعب مرة أخرى في هذه الدورة، كان ذلك سيكون مؤلمًا، ولكن على الأقل لعبت والآن حان الوقت للاستمرار».

وضرب دي مينور بقوة في بداية المباراة وكسر إرسال نادال في الشوط الأول، وتقدم 1-0 ثم 2-0، لكن الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في برشلونة (12 مرة)، استعاد عافيته بكسر إرسال الأسترالي في الشوط السادس مدركاً التعادل 3-3 ثم تقدم للمرة الأولى في المباراة 4-3 بضربة خلفية قوية.

ونجح دي مينور في كسر إرسال نادال للمرة الثانية، عندما فعلها في الشوط الحادي عشر وتقدم 6-5 في طريقه الى كسب 10 نقاط متتالية وإنهاء المجموعة في صالحه 7-5، بينما بدأ الإسباني يعاني.

وكسب نادال الشوط الأول من المجموعة الثانية وتقدم 1-0 لكنه خسر ستة أشواط متتالية بينها إرساله ثلاث مرات (الأشواط الثالث والخامس والسابع)، وبالتالي المجموعة والمباراة.

وبلغ النروجي كاسبر رود السادس عالمياً والثالث في برشلونة والذي وصل إلى نهائي إحدى بطولات جراند سلام ثلاث مرات، الدور الثالث، بفوزه على الفرنسي ألكسندر مولر 6-3 و6-4.

وحقق رود (25 عاماً) فوزه الـ25 هذا العام، وسيواجه الأسترالي جوردان تومسون الرابع عشر، والفائز على الإسباني خاومي مونار 6-4 و2-6 و6-4.

ولم يبدأ رود وصيف دورة مونتي كارلو المجموعة الأولى بقوة، حيث خسر إرساله مرتين، لكن في المقابل كسر إرسال منافسه أربع مرات وفاز بها.

وبدا أن المصنّف ثانياً سابقاً قريباً من إنهاء المباراة في مصلحته بسهولة، حين كسر إرسال الفرنسي في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، لكنه سمح لمنافسه بمجاراته، حتّى كسر الأخير إرساله، وبات متأخّراً 4-5، قبل أن يحسم رود الأمور.

وقال رود الذي تغلّب على المصنّف أوّل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأسبوع الماضي في نصف نهائي دورة مونتي كارلو «هذا العام أفضل بكثير من الذي سبقه، أنا أخوض عاماً جيداً».

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع عالمياً وبطل دورة مونتي كارلو الأسبوع الماضي بتغلبه على النمساوي سيباستيان أوفنر الـ43 6-4 و7-5.

ويلتقي تسيتسيباس، وصيف بطل العام الماضي، في الدور المقبل مع الإسباني روبرتو كارباييس الـ72 والفائز على الإيطالي لورنتسو موزيتي الرابع والعشرين 7-6 و6-4.