«ثنائية» لخيول الإمارات في «نيوماركت»

محمد حسن (دبي)



حققت خيول الإمارات «ثنائية» خلال اليوم الأول لمهرجان كريفن الذي أقيم مساء «الأربعاء»، بمضمار نيوماركت العريق بالمملكة المتحدة، جاءت عبر نجم جودلفين «أوتمان فليت»، والمهرة «بريتي كريستال» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

ونجح «أوتمان فليت» بقيادة وليام بيوك وشارلي أبلبي، في الحفاظ على لقب سباق إيرل أوف سيفتون ستيكس للفئة الثالثة للعام الثاني على التوالي، بعد مشاركة متميزة قبل 3 أشهر بميدان، حيث حل وصيفاً في جبل حتا للفئة الأولى.

وهذه المشاركة الخامسة لابن الفحل «سي ذا ستارز» بمضمار نيوماركت، وحقق الفوز في 4 منها، وقدم عرضاً قوياً خلال السباق الممتد لمسافة 1800 متر، متفوقاً بفارق طول واحد عن الوصيف «أسترو كينج».

أما فوز المهرة «بريتي كريستال» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، فقد جاء في الشوط الرابع والرئيس على لقب سباق نيل جوين ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر.

ونجحت ابنة الفحل «دباوي» بقيادة أوشين أور، وإشراف ريتشارد فاهي، في حصد الفوز الأول لها في السباقات الفئات، متفوقة بفارق عنق عن المرشحة الأولى، ونجمة جودلفين غير المهزومة «دانس سيكوينس».