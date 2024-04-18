كلوب يتمنى تكرار سيناريو إقصاء برشلونة!



لندن (د ب أ)



يأمل يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، لتكرار سيناريو عودة فريقه أمام برشلونة الإسباني، عندما يحل ضيفاً على أتالانتا في بيرجامو، اليوم الخميس.

وخسر ليفربول مباراة الذهاب على ملعبه صفر-3، ويريد التعويض للتأهل إلى نصف النهائي، وهو السيناريو الذي يعيد أصداء العودة الشهيرة أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو 2019، مما مهد طريق ليفربول للفوز باللقب للمرة السادسة. وقال كلوب في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «في العادة لا أقوم بإعداد محاضرات خاصة في اليوم السابق للمباراة أو قبل أربع سنوات».

وأضاف المدرب الألماني: «أتذكر أنني قلت للاعبين إذا أخفقنا نريد أن نفشل بأفضل طريقة، ولا زلت مقتنع بنفس المبدأ».

وتابع المدير الفني لليفربول: «نريد الفوز بالمباراة، وعلينا أن نلعب بشكل جيد، إذا قدمنا أداءً جيداً ستكون لنا فرصة في الفوز وبعدها سنرى ما سيحدث».

وكان التأهل على حساب برشلونة المرة الوحيدة التي نجح فيها ليفربول في قلب تأخره، بعد التأخر بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب، ولكن الفريق الإنجليزي لم ينجح في العودة، بعد خسارته ذهاباً على ملعبه أنفيلد في أربع مواجهات أوروبية سابقة.

وسبق أن فاز ليفربول على أتالانتا 5- صفر في إيطاليا بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ولكن بدون جمهور وسط القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، علماً بأن الفريق الإنجليزي خسر صفر-2 على أرضه.

وختم كلوب تصريحاته: «المباراة ستكون أكثر صعوبة، لأن الفريق الإيطالي غير مطالب بتسجيل الأهداف، ونرى من يتعامل مع اللقاء بشكل أفضل، فإذا تأهل أتالانتا سيكون صعوداً مستحقاً، وإذا حدث العكس بالتأكيد سيكون بسيناريو خاص».