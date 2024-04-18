4 مباريات في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



يعود دوري أقوياء اليد من جديد بعد «التوقف الإجباري»، بسبب الظروف الجوية، بعدما تأجلت «الجولة 13» من الثلاثاء الماضي إلى الجمعة، وهي قبل الأخيرة من الدور التمهيدي. يستضيف الشارقة «المتصدر» فريق الوصل، بصالة «الملك»، فيما يلتقي شباب الأهلي «الوصيف» مع الجزيرة، بصالة النهدة، ودبا الحصن مع مليحة، بصالة خورفكان، والنصر مع العين، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وتختتم مباريات الدور التمهيدي يوم الثلاثاء المقبل بـ«الجولة 14»، وتشهد لقاء العين مع شباب الأهلي بصالة «البنفسج»، والجزيرة مع دبا الحصن بصالة «فخر أبوظبي»، فيما يستضيف مليحة منافسه الشارقة «المتصدر»، والوصل مع النصر في «ديربي دبي» بصالة «الإمبراطور».

ويتصدر الشارقة القمة برصيد 34 نقطة، يليه شباب الأهلي «30 نقطة»، والعين الثالث «25 نقطة»، ومليحة الرابع «24 نقطة»، متساوياً مع الجزيرة الخامس، والوصل السادس «21 نقطة» ودبا الحصن السابع «18 نقطة»، والنصر الثامن والأخير «16 نقطة».

وتحدد آخر جولتين الترتيب النهائي، حيث يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في نصف النهائي، وتضم الأولى الفرق من الأول إلى الرابع، وتلعب على صدارة الدوري في أول 4 مراكز، على يلتقي الأول مع الرابع بنظام الذهاب والعودة، والثاني مع الثالث، ويصعد الفائزان إلى النهائي، ويلعب الخاسران على المركز الثالث، بينما المجموعة الثانية من الخامس إلى الثامن، وتلعب على «مراكز الترضية».