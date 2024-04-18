«ريبيلز رومانس» ينضم إلى خيول جودلفين في أميركا



عصام السيد (أبوظبي)



سينضم «ريبيلز رومانس» الفائز بسباق دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى، إلى مجموعة خيول جودلفين المتوسعة، التي تضم حوالي 12 من الخيول المهجنة الأصيلة، التي يدربها تشارلي أبلبي، في السباقات التي يتم تنظيمها خلال موسم الصيف في الولايات المتحدة هذا العام.

وتتمتع عمليات جودلفين منذ فترة طويلة بالنجاح على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ويقوم بشكل متزايد بحملات لبعض كبار فريق خيوله هناك، وخاصة الخيول التي شاركت في سباقات كرنفال دبي.

ويبدو «ريبيلز رومانس» الفائز بسباق «البريدرز كب تيرف» في كينلاند عام 2022، أنه أعاد إحياء مسيرته، بانتصاراته في كأس أمير قطر للفئة الثالثة، ودبي هذا العام، وكان الفوز الأخير في بطولة دبي شيماء كلاسيك التي تبلغ قيمه جوائزها 6 ملايين دولار، وضعت المدرب أبلبي في المقدمة في ليلة كأس دبي العالمي.

وقد يتوجه الجواد البالغ من العمر ست سنوات، والمنحدر من نسل «دباوي»، إلى سباق في هونج كونج قبل الانضمام إلى زملائه في الولايات المتحدة، بما في ذلك «ماستر أوف ذا سيز» أو «سيد البحار» الحائز على جائزة مارك مايل من الفئة الأولى.

وقال أبلبي: «يمكن أن يذهب «ريبيلز رومانس» إلى هونج كونج في نهاية هذا الشهر، لكن الخطة هي إرساله إلى الولايات المتحدة، حيث سيكون هدفه هو سباق سوارد دانس ستيكس من الفئة الأولى في ساراتوجا في أغسطس».

وأضاف: «يشارك «ماستر أوف ذا سيز» في تشرشل داونز في يوم سباق كنتاكي ديربي، ولدينا أيضاً «نيشن برايد» هناك، والذي يشارك في الأسبوع التالي في أكودوكت بنيويورك، وبعد ذلك، يرسل الفريق بأكمله إلى ساراتوجا، لأن بلمونت مغلقة، لذلك تفتح ساراتوجا أبوابها قبل شهر من موعدها».

وحول الصورة الكبيرة لأعداد الخيول المتزايدة لجودلفين في الولايات المتحدة، قال أبلبي: «عندما تصل إلى الرقم 12، فإنك تصل إلى ما يشبه ساحة الأقمار الصناعية، وهو شيء كنا نفعله لعدد من السنوات، وحققنا النجاح، والسباقات تناسبنا، وتناسب الخيول التي تركض في دبي وتحب الأرضيات السريعة».

وقال: «إذا كان لديك الخيول المناسبة، من المنطقي أن يكون التوقيت مناسباً للخيول الأكبر سناً بشكل خاص، الخطة أن أليكس ميريام «مساعد المدرب» سيذهب إلى تشرشل داونز وأكوادوكت، وآمل أن أتمكن من الذهاب إلى ساراتوجا في وقت لاحق، عندما تكون الشمس مشرقة».