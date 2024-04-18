دياز.. إحباط وخيبة أمل!



لندن (د ب أ)



عبر روبن دياز عن إحباطه وخيبة أمله، بعد خروج مانشستر سيتي الإنجليزي، من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بخسارته على ملعبه أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية.

وتأهل ريال مدريد للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي «حامل اللقب».

وصعد ريال مدريد متفوقاً بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وتعادل الفريقان ذهاباً بنتيجة 3-3 الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية.

وفي ملعب الاتحاد تقدم ريال مدريد بهدف المهاجم البرازيلي رودريجو، بعد مرور 12 دقيقة، وأدرك الفريق الإنجليزي التعادل بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 76.

وتأهل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري الأبطال 14 مرة لملاقاة بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي، بعدما أطاح الفريق الألماني نظيره أرسنال الإنجليزي من دور الثمانية.

كما رد الفريق المدريدي اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي أطاحه من الدور قبل النهائي في الموسم الماضي.

وقال دياز بعد المباراة، «لا أعرف ماذا أقول حقاً، أشعر بالإحباط فقط، سيطرنا على المباراة، على مدار الشوطين».

وأضاف: «في النهاية، تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، ولكن لاحت لنا فرص كافية، من الواضح أنه من الصعب قبول هذا».

وقال: «بالطبع، بطريقة التحكم التي اتبعناها في المباراة، كنا تفعل كل شيء لتجنب الذهاب إلى ركلات الترجيح، لأن هذا ما كانوا يريدونه بشكل أو بآخر، ومن الصعب قبول الأمر، هناك طريق واحد فقط، النظر هو الأمام، ولديك العديد من الطرق للنظر إليها، من جانبنا، ننظر إلى ما يمكننا تحسينه، كان الفريق هناك، لقد قاتلنا وكانت لدينا فرصنا، أعتقد أنه لم يكن يومنا».

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن دياز قوله، «لاحت لنا فرص، في بعض الأحيان تسكن الكرة الشباك، وفي أحيان أخرى لا تسكن الشباك، وعلينا الآن أن ننظر إلى التحديات القادمة في الموسم».

وأضاف: «لن يكون لدينا الكثير من الوقت للراحة، إنه جزء مزدحم من الموسم، ونحن نعرف أن الآن هو الوقت المناسب لنكون أقوياء، خاصة على المستوى الذهني، نصارع الآن على لقبين غاية في الأهمية».