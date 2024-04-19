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الرياضة

«رباعي» نصف نهائي «كونفرنس ليج»

«رباعي» نصف نهائي «كونفرنس ليج»
19 ابريل 2024 09:57

 
ليل (أ ف ب)

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أستون فيلا وفيورنتينا إلى نصف نهائي «كونفرنس ليج»


بلغ أستون فيلا الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي نصف نهائي «كونفرنس ليج» لكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه ليل الفرنسي بركلات الترجيح 4-3 إياباً، بعد تعادلهما 3-3 في إجمالي المباراتين، والثاني على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-0 بعد التمديد في ربع النهائي.
ولحق بهما كلوب بروج البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني، بفوز الأول على باوك سالونيك اليوناني 2-0، والثاني على فنرباخشة التركي بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما 3-3 في إجمالي المباراتين.
ويلعب أستون فيلا مع أولمبياكوس، وفيورنتينا مع كلوب بروج في نصف النهائي الذي يقام 2 و9 مايو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية على ملعب آيا صوفيا في العاصمة اليونانية أثينا في 29 مايو.

أستون فيلا
فيورنتينا
كلوب بروج
أولمبياكوس
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