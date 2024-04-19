ليفركوزن في امتحان «السجل المثالي»



برلين (أ ف ب)



ستكون رحلة باير ليفركوزن المتوج حديثاً بطلاً للدوري الألماني في كرة القدم إلى بوروسيا دورتموند الأحد ضمن المرحلة الثلاثين أكبر عقبة أمام تحقيق موسم مثالي في «البوندسليجا»، وهو أمر غير مسبوق.

لم يخسر ليفركوزن أي مباراة هذا الموسم، فحقق 25 فوزاً، و4 تعادلات في 29 مباراة. وفي جميع المسابقات، وصل الفريق إلى 44 مباراة متتالية دون هزيمة هذا الموسم.

وعلى الرغم من تتويج ليفركوزن باللقب المحلي للمرة الأولى، منذ أن أبصر النور قبل 120 عاماً، الأحد الماضي بفوزه الساحق على ضيفه فيردر بريمن 5-0، فإن فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو يضع نصب عينيه تحقيق العديد من الأرقام القياسية.

لا يزال الفريق يبحث عن ثلاثية لافتة، بعد التأهل إلى نهائي كأس ألمانيا، ونصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وحده بايرن ميونيخ النادي الألماني الوحيد الذي فاز بالثلاثية، وفعل ذلك مع دوري أبطال أوروبا بدلاً من الدوري الأوروبي عامي 2013 و2020.

ولم يمر حتى بايرن ميونيخ بموسم في الدوري دون خسارة، ما يعني أن رجال ألونسو على بعد خمس مباريات من تحقيق إنجاز فريد من نوعه.

يملك ليفركوزن حالياً 79 نقطة، ويمكنه أيضاً كسر الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري على الإطلاق، والبالغ 91 نقطة، والذي حققه بايرن في موسم 2012-2013.

من بين مباريات ليفركوزن المتبقية في الدوري، فإن مواجهة دورتموند خارج أرضه تمثل أكبر عقبة أمام تحطيم هذه الأرقام القياسية.

ويستضيف ليفركوزن أيضاً شتوتجارت صاحب المركز الثالث في الأسبوع التالي، لكن دورتموند يقدم عروضاً هجومية رائعة على أرضه، خاصة بعد فوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني 4-2 عندما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبالفعل حافظ ليفركوزن على سجله خالياً من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم بانتزاعه التعادل من وستهام الإنجليزي 1-1 في لندن، بعد أن تغلب عليه 2-صفر ذهاباً، وبلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويحتل دورتموند المركز الخامس خلف لايبزج الذي يحتل المركز الرابع الأخير المضمون للعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن نتائج دورتموند وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال عززت من حظوظ ألمانيا في الحصول على مركز خامس مؤهل الى المسابقة القارية الأهم الموسم المقبل.

فقد ضرب دورتموند موعداً مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي، وكذلك فعل العملاق البافاري، حيث يواجه منافساً من العيار الثقيل هو ريال مدريد.

وحصل مهاجم شتوتجارت الغيني سيرهو جيراسي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني في مارس الماضي، وذلك للمرة الثانية هذا الموسم.

بدأ الموسم برصيد 10 أهداف مذهلة في خمس مباريات، قبل يتعرض الى الإصابة، وغاب عن جزء من الموسم أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

عاد في فبراير، وسجل في مبارياته الست الأخيرة، ووضع شتوتجارت في طريقه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجل جيراسي 25 هدفاً في 23 مباراة هذا الموسم، وهو يحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الإنجليزي هاري كين الذي سجل 32 هدفاً في 29 مباراة.