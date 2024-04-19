«النقطة 20» طموح «البرتقالي»



رضا سليم (دبي)



أنهى عجمان تجهيزاته لمباراة الوحدة يوم السبت، في «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين» والتي يخوضها «البرتقالي» بعدما تأجلت مواجهته أمام البطائح في «الجولة 19» وهي «المؤجلة الثانية» للفريق بعد الأولى مع بني ياس من «الجولة 13».

ويدخل «البركان» اللقاء بصفوف مكتملة، ما يضع الروماني إيسايلا أمام العديد من الخيارات، إلا أن المباريات السابقة كشفت عن أن المدرب يعتمد على التشكيلة الثابتة، وتكون التغييرات محدودة، وتكمن القوة الهجومية في المغربي وليد أزارو، خاصة أن المدرب يلعب بطريقة 4-2-3-1، من خلال مهاجم واحد، وخلفه البرازيلي دودو، وهيكل الشيخاوي، وعلي مدن، وإن جلس الأخير على «دكة البدلاء» وشارك جيانلوكا بدلاً منه وقدم مستويات جيدة في المباريات الماضية وأسهم في صنع 4 أهداف في مباراة اتحاد كلباء، والتي سجل منها أزارو «سوبر هاتريك»، ويقود الدفاع الصربي ميلوش، ومعه عبدالرحمن راكان، ومحمد إسماعيل، وسعود سعيد، وأمامهم بلال يوسف وعصام فايز.

ويبحث عجمان عن الفوز الخامس هذا الموسم، وزيادة رصيده من النقاط، والبحث عن ترتيب أفضل، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، متساوياً مع خورفكان الحادي عشر، وإن كان الفريق قد خسر في الذهاب أمام الوحدة باستاد راشد بن سعيد بهدف، إلا أن جماهير «البرتقالي» تنتظر العودة إلى الانتصارات، بعد الخسارة الرباعية أمام الوصل «المتصدر».

وقال يوسف عبيد المدرب المساعد: «جاهزون جيداً، وكان الفريق مستعداً لمواجهة البطائح في الجولة الماضية، والتي تأجلت بسبب الظروف الجوية، ومنحنا ذلك فرصة لإعادة ترتيب أوراقنا».