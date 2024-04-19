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الرياضة

أعضاء «دولي السيارات» يدعمون ابن سليم

أعضاء «دولي السيارات» يدعمون ابن سليم
19 ابريل 2024 18:03

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعرب أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجلس العربي لأندية السيارات والسياحة عن دعمهم الكامل لمحمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي، وجاء في البيان «شعرنا بقلق عميق بشأن الادعاءات ضد رئيس الاتحاد، فيما يخص التدخل المحتمل في القرارات الرياضيّة خلال فعاليات «الفورمولا-1» عام 2023، ومنذ انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، حرص ابن سليم على تعزيز الشفافية داخل الاتحاد، وحظي تعاونه الكامل مع لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي وقسم الامتثال خلال 30 يوماً من التحقيقات بتقدير كبير».
وأجمعت لجنة الأخلاقيات في قرارها على عدم وجود أي دليل يدعم مزاعم التدخل من أي نوع ضد ابن سليم وتمّ تقديم أدلة قوية، بما لا يدع مجالاً للشك لدعم قرار لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي.
تمت تبرئة رئيس الاتحاد الدولي من ارتكاب أي مخالفات، فيما يتعلق بمزاعم التدخل في قرار المضيفين في سباق الجائزة الكبرى السعودي 2023، كما تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بادعاءات محاولته التدخل في عملية اعتماد المسار لسباق الجائزة الكبرى في لاس فيجاس 2023.
وتمت إدانة المزاعم الكاذبة من الأعضاء الذين أبدوا خيبة أملهم العميقة، إزاء ما اعتبروه محاولة واضحة لتقويض نزاهة رئيس الاتحاد، بما يخدم أجندات شخصية، وقالوا «نشجع وندعم إدارة الاتحاد الدولي على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن تلك الادعاءات، وواثقون من أن محمد بن سليم سيواصل خدمة الاتحاد الدولي وأعضائه بمنتهى الشفافية، من خلال تطبيق ميثاق الأخلاقيات الخاص بالاتحاد الدولي للسيارات، بوصفه أولوية قصوى».

محمد بن سليم
الاتحاد الدولي للسيارات
السعودية
لاس فيجاس
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