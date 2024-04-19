«الإعصار» يحلم بـ «السيناريو المكرر» أمام «الصقور»!



مراد المصري (أبوظبي)



أكمل حتا تحضيراته للمباراة مصيرية أمام الإمارات، يوم السبت، في افتتاح «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على أمل انتزاع الفوز الأول على ملعبه هذا الموسم، أمام المنافس الوحيد الذي سبق أن تغلب عليه في الدور الأول.

ويركز «الإعصار» على الجانب البدني، واستغلال الأخطاء الدفاعية لدى منافسه، وهو ما أشار إليه الصربي نيناد فانيتش، من خلال إهدار «الصقور» 8 نقاط، بعد التقدم في النتيجة هذا الموسم، وقال، «المنافس يملك هجوماً قوياً وعناصره متميزة، وأقوى من دفاعه، حيث سبق له التقدم ثم استقبل الأهداف، لذلك نضع الأمر في الاعتبار».

ويرى المدرب أن غياب التدريبات لمدة يومين بسبب الأحوال الجوية، عانت منه جميع الأندية، ومضت الأمور على ما يرام في المران الأخير، وقال «حققنا الفوز على المنافس في الدور الأول، لذلك ربما نكرر ذلك مرة أخرى، وأعتقد أن الوقت الحالي هو الأمثل لإظهار لماذا نستحق أن يبقى فريقنا في دوري المحترفين».

ووجه فانيتش رسالة إلى لاعبيه أن الضغوط موجودة دائماً في كرة القدم مهما كانت الظروف، وقال «يجب أن تعيش معه، وأن تتعامل معها بأنها جزء من اللعبة، وحان الوقت للتفكير في بمصلحة الفريق من أجل حصد النتائج الإيجابية».

يذكر أن حتا يحتل حالياً المركز الأخير، وله 5 نقاط، ولم يعرف فوز على ملعبه هذا الموسم.