خيول «ياس» تخوض تحدي «دنكويست» و«دجبيلا» في فرنسا



عصام السيد (أبوظبي)



تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، السبت، تحديات سباقي «بري دنكويست» و«بري دجبيلا» للخيول العربية الأصيلة، بمضمار ضاحية تاربس الفرنسي.

وخصص سباق بري دنكويست لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 20.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة بسن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 8 أمهار، ويمثل خيول ياس المهر «مغوار»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، وحل ابن «مهب» في المركز الرابع في مشاركته الوحيدة.

ويمثل خيول ياس لإدارة السباقات أيضاً المهر «جلاب» ابن «منجز»، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ألكساندر جافلان، و«رعد» ابن «مهب»، بإشراف جي لومير وقيادة أنتوين ويرل، وكلاهما لم يشاركا في السباقات من قبل.

وتنافس خيول «ياس» في سباق بري دجبيلا لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 20000 يورو، والمخصص للمهرات العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، ويمثلها المهرة «جبارا» ابنة «مهب»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، والمهرة «راية» ابنة «منجز»، بإشراف دي موريسون وقيادة أورلين ليماتر، ولم تشارك هذه الخيول من قبل في السباقات.

الجدير بالذكر أن جميع هذه الخيول مولودة محلياً في مزرعة الوثبة لتربية الخيول، والتي تملك أفضل السلالات العربية الأصيلة من فحول وأفراس توليد وخيول للسباق.

