نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة الصين»



شنغهاي (أ ف ب)



ينطلق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس في المركز الأول في سباق السرعة (سبرينت) لجائزة الصين الكبرى في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، حارماً مواطنه لويس هاميلتون الريادة.

وظنّ سائق مرسيدس هاميلتون أنه انتزع الصدارة، بعد إلغاء لفة نوريس (دقيقة و57.940 ث)، بسبب تخطيه حدود المسار، قبل أن يتم احتسابها، وبذلك ضمن المركز الأول.

من جهته، أظهر الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن خبرته ليحتل المركز الثالث في ظل الظروف المتقلبة، فيما حلّ الهولندي ماكس فيرستابن حامل اللقب (ريد بول) رابعاً.

وهذه المرة الثانية التي ينطلق فيها نوريس في سباق السرعة من المركز الأول في مسيرته.

وقال نوريس «كان الأمر صعباً، ستشعر دائمًا بالتوتر عند خوض حصة مماثلة».

وتابع «عليك فقط المخاطرة كثيراً، والدفع وتحسين درجة حرارة الإطارات وما شابه».

واحتل زميل فيرستابن في ريد بول، المكسيكي سيرخيو بيريس المركز السادس، بينما جاء سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينز وشارل لوكلير من موناكو في المركزين الخامس والسابع.

وقال فيرستابن الذي ألغيت لفته الأخيرة بعد خروجه عن المسار «كان الأمر أشبه بالقيادة على الجليد».

وتابع «لهذا السبب أعتقد أيضاً أننا نستحق أن نكون في المكان الذي نحن فيه في التجارب».

وبعد بداية صعبة في الموسم الحالي، يبدو هاميلتون عازماً على استعادة الزخم بدءاً من سباق الصين قائلاً «سعيد بمجرد أن رأيت المطر قادماً، شعرت بالحماس، في الظروف الجافة، لم نكن بالسرعة الكافية».