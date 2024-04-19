تن هاج: «واقعة جارناتشو» ليست دليل «الانقسام»



لندن (د ب أ)



أكد إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن أليخاندرو جارناتشو اعتذر عن إعجابه بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد معاملته للاعبين، وأكد أن الواقعة لا تظهر أن الفريق منقسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن الجناح الأرجنتيني، الذي تم استبداله بين شوطي المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد مع بورنموث 2-2 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أعجب بمنشورين على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً)، كانا سلبيين بالنسبة لتن هاج.

وعلى الفور قام جارناتشو بإلغاء إعجابه على المنشورين واعتذر، وبالتالي لم تعد هناك أزمة فيما يتعلق بمشاركته في مباراة فريقه أمام كوفنتري سيتي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعند سؤاله عما إذا كان هذا يشير إلى أن الفريق غير متماسك، أجاب تن هاج:«لا أود أن أؤكد ذلك».

وأضاف:«أليخاندرو لاعب صغير في السن، يجب أن يتعلم الكثير، لقد اعتذر عن هذا وبعدها مضينا قدماً».

وواجه كاسيميرو انتقادات بسبب أدائه في الفترة الأخيرة، حيث أشار جيمي ريدناب، الناقد بشبكة «سكاي» إلى أن أداء كاسيميرو في مباراة بورنموث التي أقيمت الأسبوع الماضي كان أشبه بأنه يلعب في مباراة «سوكر أيد» الخيرية، ولكن تن هاج دعم لاعبه البرازيلي وأكد أنه سيجلب النجاح لمانشستر يونايتد.

وقال:«أعتقد أننا كنا بحاجة للاعب خط وسط يربط بين الدفاع والهجوم، عندما حضرت إلى هنا، وفي الموسم الماضي كاسيميرو كان رائعا».

وأضاف:«أعتقد أنه لم يسجل العديد من الأهداف ولكن كلاعب خط وسط يربط بين الدفاع والهجوم، كصانع لعب، كلاعب استراتيجي، فإنه مهم للغاية للفريق».

وأردف:«هذا الموسم عانى من إصابة سيئة، لم يتلقاها من قبل، ولكنه مكافح، أنظروا إلى مسيرته، فهو دائماً ما يفوز في مسيرته، في كل مكان تواجد فيه حقق النجاح».

وقال:«أثق أنه سيمنحنا النجاح، وأعرف أنه سيكون بحاجة للعب المباريات، وأنه سيتحسن وأنا واثق للغاية منه».