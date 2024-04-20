جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أكد الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة لشبكة «دازن»: «انتهى التوتر داخل غرفة الملابس، وكل شيء أصبح هادئاً»، وذلك على خلفية الأزمة التي عاشها «البارسا»، بسبب تبادل التصريحات بين لاعب الوسط الألماني ألكاي جوندوجان و«قلب الدفاع» الأوروجواياني رونالد أراوخو، على إثر ضربة الجزاء التي تسبب فيها الأخير، خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وقال: «تحدث اللاعبان فيما بينهما وانتهت القصة، وتم إغلاق هذا الملف تماماً، وهذا هو المهم، قبل موقعة «كلاسيكو الأرض» أمام ريال مدريد «الأحد» في «السانتياجو برنابيو».

وأشار كوندي إلى أن جوندوجان لم يكن يقصد «جرح» أحد، عندما عبر عن غضبه، وأن أراوخو تفهم الموقف، بعد أن تحدثا معاً.

وأضاف: «غرفة ملابس الفريق باتت على قلب رجل واحد، وأصبحوا متحفزين تماماً للمباراة المهمة القادمة، حتى يمكنهم العودة للمنافسة بقوة على لقب «الليجا»، إذ إن فوز «البارسا» يقلل فارق النقاط إلى 5 فقط، ما يعني إمكانية «التشبث» بأمل الفوز باللقب.

وكان جوندوجان أدلى بتصريحات غاضبة، عقب خروج برشلونة من دوري الأبطال، وجه فيها «اللوم» إلى أراوخو الذي تسبب في ضربة جزاء ضد الجناح الفرنسي باركولا، والتي يرى النجم الألماني أنه لم يكن لها أي مبرر، لأن برشلونة كان الأفضل، ولا يزال متقدماً في النتيجة، والأقرب للفوز بالمباراة، حتى لو سجل باركولا هدف التعادل، لأن برشلونة فاز في الذهاب 3-2، بل أنه كان من الوارد أن يتصدى تيرشتيجن لكرة باركولا، ولا يضطر الفريق إلى اللعب بعشرة لاعبين فقط.

ورد أراوخو على اتهام جوندوجان له بأنه المسؤول عن إقصاء «البارسا»، قائلاً لصحيفة «سبورت»: هناك قواعد سلوك وأخلاقيات داخل غرفة الملابس، وينبغي أن أحترمها، وعلينا أن نسوي حساباتنا داخل الغرف المغلقة، وليس على صفحات الجرائد.

ومن جانبه، تحدث قائد الفريق سيرجيو روبرتو نافياً وجود أي خلافات، كما قال الحارس الألماني تيرشتيجن لصحيفة «موندو ديبورتيفو»: ليس هناك ما يدعو إلى القلق، ومن حق كل لاعب أن يعبر عن رأيه، ومن المفيد التواصل فيما بيننا داخل غرفة الملابس، لأن الحوار يساعد على حل المشكلات.