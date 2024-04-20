الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنشيلوتي: «الكلاسيكو» فرصة للاقتراب من اللقب

أنشيلوتي: «الكلاسيكو» فرصة للاقتراب من اللقب
20 ابريل 2024 17:50

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كانسيلو.. «التهديد بالقتل»!
جيرونا.. «رحلة تاريخية» إلى «أوروبا»


اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، إن مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي برشلونة الأحد هي «فرصة كبيرة للاقتراب من اللقب» بالنسبة إلى فريقه.
وتعتبر المواجهة التي سيكون مسرحها ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية الفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني حامل اللقب الموسم الماضي، لتقليص الفارق عن ريال مدريد الذي يتمتع بصلابة مذهلة في صدارة البطولة برصيد 78 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 24 مباراة مقابل خسارة وحيدة هذا الموسم، بعد مرور 31 مرحلة.
في حال قدر لريال مدريد الفوز على ملعبه، حيث لم يهزم هذا الموسم، يبتعد بفارق 11 نقطة عن برشلونة، وذلك قبل ست مراحل على انتهاء الدوري.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عشية المباراة «سنكون قريبين جداً من اللقب، إذا نجحنا في الفوز، مع الأخذ في الاعتبار أننا نلعب ضد خصم تنافسي للغاية، ستكون مباراة «كلاسيكو»، كما هي الحال دائماً، مباراة تنافسية ومتوازنة للغاية».
من جانبه، أكد مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، أن لقاء الأحد هو «الأهم في الموسم» بالنسبة للنادي الكاتالوني، والفرصة الأخيرة لإنقاذ موسمه، بعد خيبة الأمل الذي تعرض لها في دوري أبطال أوروبا جراء خروجه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي.
وأضاف لاعب الوسط السابق «نكن احتراماً كبيراً لريال مدريد، الذي خسر مباراة واحدة فقط من أصل 31 مباراة، وإحصائياته استثنائية».
وأوضح تشافي «بعض الناس يتحدثون عن الحظ» عن تأهل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، «أنا لا أؤمن بالحظ، حصل ذلك بسبب جهودهم وعملهم الدفاعي والتضامن الذي أظهروه».
وختم «ليس من الحظ أن تقصي أفضل فريق في العالم مرتين خلال ثلاث سنوات، هذا هو الفريق الذي يجب أن نقاتل ضده في الدوري».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
كارلو أنشيلوتي
تشافي هيرنانديز
آخر الأخبار
تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
علوم الدار
تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة
اليوم 14:37
ليتشي يهرب من الخطر!
الرياضة
ليتشي يهرب من الخطر!
اليوم 18:08
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
بتوجيهات حمدان بن محمد.. تخصيص رقم على «واتساب» لتلقي طلبات الدعم من المواطنين المتضررين من الأحوال الجوية
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. تخصيص رقم على «واتساب» لتلقي طلبات الدعم من المواطنين المتضررين من الأحوال الجوية
اليوم 17:45
جندي أوكراني يحضر قذائف هاوتزر قبل إطلاقها
الأخبار العالمية
زيلينسكي يحدد أولوية أوكرانيا من الأسلحة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©