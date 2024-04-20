دوبلانتيس يحطم «عالمي الزانة»



باريس (أ ف ب)



عزز السويدي أرمان دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة، مسجلاً رقماً مقداره 6.24 متر في لقاء جيامن الصيني ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، وذلك قبل ثلاثة أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وكان دوبلانتيس يحمل الرقم القياسي العالمي السابق (6.23 متر)، وسجله في يوجين منتصف سبتمبر من العام الماضي.

وهي المرة الثامنة التي يعزز فيها دوبلانتيس (24 عاماً) البطل الأولمبي والعالمي، الرقم القياسي العالمي، منذ أن انتزعه من الفرنسي رينو لافيلني عام 2020.

بدأ دوبلانتيس المنافسات في اللقاء الصيني، متخطياً 5.62 متر، ثم 5.82 متر، ثم 6 أمتار، قبل أن يحطم الرقم القياسي العالمي الجديد من محاولته الأولى.

وحل ثانياً الأميركي سام هندريكس (5.82 متر)، والصيني بوكاي هوانج ثالثاً (5.72 م).

وسبق لدوبلانتيس أن فشل في محاولتين سابقتين لاجتياز هذا الارتفاع في كليرمون فيران في فرنسا، وفي بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في جلاسكو الشهر الماضي، عندما أحرز الذهبية.