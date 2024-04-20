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الرياضة

كريسبو يستقر على %90 من تشكيلة «الزعيم» أمام الهلال

كريسبو يستقر على %90 من تشكيلة «الزعيم» أمام الهلال
21 ابريل 2024 01:45

معتز الشامي (دبي)

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استقر الجهاز الفني للعين، بقيادة الأرجنتيني كريسبو، على 90% من التشكيلة المتوقع أن تخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي يوم الثلاثاء، في العاصمة الرياض، وهي المباراة التي تترقبها «الأمة العيناوية»، وتحظى باهتمام ومتابعة قارية وخليجية وعربية، في ظل ما أسفرت عنه نتيجة الذهاب بالفوز الكبير لـ «الزعيم» على «الأزرق» 4-2.
ورفع كريسبو شعار «لا وقت للراحة»، حيث واصل العين تدريباته بتركيز، منذ صباح اليوم التالي للقاء الذهاب يوم الأربعاء الماضي، وسط منافسة كبيرة بين جميع اللاعبين، على أمل حجز مكان في التشكيلة الأساسية، وشدد المدرب في محاضراته الفنية على ضرورة الاهتمام بالجوانب الدفاعية، واللعب بطريقة توفر الحماية لمرمى الحارس خالد عيسى، مع الاعتماد على المرتدات السريعة، في ظل سرعة سفيان رحيمي وكاكو، بالإضافة إلى قدرات الوسط، سواء بالاسيوس أو يحيى نادر، وانتظم لابا كودجو في المران، حيث لم يكن اللاعب مصاباً خلال الفترة الماضية، وجاء استبعاده من «الذهاب» لأسباب فنية، في ظل ضرورة اختيار 6 لاعبين أجانب بينهم آسيوي طبقاً للوائح، وربما يستمر غياب لابا، خاصة أن العين يعتمد على انطلاقات طرفي الملعب، وسرعة انقضاض رحيمي وإيريك وكاكو لـ «خلخلة» دفاع «الأزرق»، بدلاً من اللعب بالطريقة الكلاسيكية، عبر حضور لابا في التشكيلة، وهو ما يتم حسمه خلال التدريب الأساسي اليوم، وتأكيده في المران الأخير غداً، المتوقع أن يؤديه الفريق في الرياض، ويغادر إليها «الزعيم» على متن طائرة خاصة.
ويتواصل زحف «الأمة العيناوية»، لتأكيد حضورها بقوة في مباراة الإياب، حيث أعلن العين عن آلية تسجيل الجماهير لحضور المواجهة عبر الطائرات الثلاث التي تم توفيرها، لمساندة الفريق أمام الهلال.
وأشادت إدارة نادي العين بالإقبال اللافت من جماهير الكرة الإماراتية، و«الأمة العيناوية» على وجه الخصوص، والرغبة القوية في مساندة «الزعيم»، بالتسجيل في قوائم الرحلات التي تغادر إلى الرياض.
واستقر النادي على منح الأولوية في التسجيل لمن تضمهم قاعدة البيانات، والذين رافقوا الفريق في رحلته الماضية إلى الرياض، عندما واجه العين فريق النصر في ربع النهائي.

العين
دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي
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