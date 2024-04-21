لاكازيت مرشح لقيادة «الديوك» في «الأولمبياد»



أنور إبراهيم (القاهرة)



قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق دورة باريس للألعاب الأوليمبية في 26 يوليو المقبل، لم تتحدد بعد بصفة نهائية هوية اللاعبين الثلاثة «فوق 23» الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب الأولمبي الفرنسي خلال الدورة.

وإذا كان اشتراك كيليان مبابي محل شك، فإن تيري هنري المدير الفني للمنتخب قد يقرر ضم لاعب من الدوري الفرنسي.

والحقيقة أن المنتخب الأولمبي الفرنسي يجد صعوبة في ضم نجوم المنتخب الأول للعب مع «الأوليمبي»، نظراً لأن معظم الدوليين الفرنسيين يلعبون خارج باريس، ويرفض ريال مدريد على سبيل المثال السماح لنجومه الفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني وحتى فيرلان ميندي، بالمشاركة في الدورة، وأيضاً أتلتيكو مدريد لا يوافق على السماح لنجمه أنطوان جريزمان باللعب في الدورة.

هذا الأمر دفع تيري هنري إلى التفكير في ضم أحد نجوم الدوري الفرنسي، ليكون أول مفاجأة يعلنها المدير الفني، والمتمثلة في اسم ألكسندر لاكازيت نجم وهداف ليون الحالي وأرسنال السابق.

وكان جيل كليشي المدرب المساعد لهنري، أكد لقناة تيلي فوت الفرنسية أن لاكازيت ضمن القائمة الموسعة التي حددها هنري للاختيار من بينها.

وقال كليشي عن لاكازيت: ألكسندر يلعب كثيراً، كما أنه يسجل كثيراً مع ناديه، وأراه يصلح «كابتن الفريق الأولمبي، وهو جزء من القائمة الموسعة التي حددها هنري لاختيار 3 لاعبين منها فوق السن.

وأضاف كليشي: من المؤكد أنه ستكون هناك مفاجآت، وإن اللاعبين المختارين يتفاجأون بالاختيارات.

يذكر أن لاكازيت خرج من حسابات ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الأول منذ 2017، غير أن الموسم الرائع الذي يقدمه حالياً، وتسجيله 17هدفاً يمنحه الحق في الحصول على الفرصة.

ومن جانبه، أيد بييرساج المدير الفني لليون كلام مساعد هنري، حيث إنه يدرك تماماً أن لاكازيت يحلم بالعودة إلى المنتخب الأول، وأن يشارك أيضاً مع المنتخب الأولمبي على حد قول زميل قديم له، وقال ساج إن مشاركة لاكازيت في دورة باريس، وأيضاً في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» في حالة استدعائه من جانب ديشامب، أكبر مكافأة يمكن أن يحصل عليها لاكازيت، بعد مسيرة كروية حافلة، وإذا ما نجح في الحصول على بطولة مع ناديهو وتم اختياره ضمن قائمة المنتخب الأول، فإنني أقول بـ «الفم المليان»: تستحق هذا يا لاكازيت.