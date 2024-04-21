أستون فيلا يقترب من حلم العودة إلى «الأبطال»



لندن (أ ف ب)



اقترب أستون فيلا أكثر من حلم العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، منذ موسم 1982-1983، وذلك بعدما حول تخلفه أمام ضيفه بورنموث إلى فوز 3-1، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي ظل غياب توتنهام الخامس عن هذه المرحلة لانشغال منافسه مانشستر سيتي بنصف نهائي كأس إنجلترا (فاز على تشيلسي 1-0)، ابتعد فيلا في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن النادي اللندني.

وبما أن إمكانية منح إنجلترا مقعد خامس في دوري الأبطال، بحسب النظام الجديد للمسابقة القارية ما زالت قائمة، يبدو فيلا في موقع ممتاز، كونه يتقدم بفارق 16 نقطة على نيوكاسل السادس ومانشستر يونايتد السابع.

ولم يخض فيلا المسابقة القارية الأم منذ موسم 1982-1983، حين خرج من ربع نهائي كأس الأندية البطلة حينها على يد يوفنتوس الإيطالي، بعد موسم على إحرازه اللقب في مشاركته الأولى على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

وبعدما وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 31 من ركلة جزاء نفذها دومينيك سولانكي، قبل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الطاولة على بورنموث بإدراكه التعادل أولاً عبر مورجن رودجرز (45)، قبل أن تكتمل العودة في الشوط الثاني، بفضل هدفي الفرنسي موسى ديابي (57) والجامايكي ليون بايلي (78).

وقال ديابي بعد اللقاء لشبكة «سكاي سبورتس» إنه «يوم سعيد جداً لأننا قدمنا أداء قوياً، يجب أن نلعب جيداً كي نحصل على النقاط الثلاث على أرضنا أمام جمهورنا، وبالنسبة لسباق دوري الأبطال، إنه فوز جيد، وأضفنا المزيد من النقاط».

وفي لندن، خسر وستهام مباراة الدربي مع جاره ومضيفه كريستال بالاس في نصف الساعة الأول بعد تخلفه برباعية نظيفة في لقاء انتهى على نتيجة 5-3 لصاحب الأرض الذي تقدم 3-0 بعد 20 دقيقة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز.

وتجمد رصيد وستهام عند 48 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 36 وابتعد بفارق 11 نقطة عن منطقة الخطر.