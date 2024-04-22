«مانتهاري» بطلة كأس مهرجان منصور بن زايد



تولوز (الاتحاد)



تُوجت المهرة «مانتهاري» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة ماكسيم جيون، بطلة لكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «بري نيفتا» للفئة الثانية، والذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي العريق، وبلغت جائزته 30 ألف يورو، برعاية النسخة السادسة عشرة للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتنافس في السباق، 7 من المهرات العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2000 متر، وجاء حافلاً بالإثارة والتشويق، وبكل براعة تفوقت «مانتهاري» بفارق طولين عن «أصلان الشحانية» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة مايكل بارزلونا.

وحلت في المركز الثاني بفارق 1.5 طول عن الثانية المهرة «مروة» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، وسجلت البطلة المنحدرة من نسل «أف البحر» زمناً 2:10:80 دقيقة.

شهدت السباق وتوجت الفائزين لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.