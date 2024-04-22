العويس يُتوّج بلقب بطولة الإمارات لقفز الحواجز



بوذيب (الاتحاد)



تُوّج الفارس محمد أحمد العويس بلقب بطولة الإمارات «25» لقفز الحواجز موسم 2023 ـ 2024، وأقيمت منافسات البطولة في أكاديمية بوذيب للفروسية، على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم وإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، ودعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وبلغ مجموع جوائزها 715 ألف درهم، تنافس عليها فرسان وفارسات الإمارات لقفز الحواجز من جميع الفئات، وشهدها وتوّج الفائزين فيها سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية، وأحمد علي الجنيبي مدير البطولة.

وأقيمت منافسة بطولة الإمارات من منافستين، الأولى من جولة واحدة، والثانية من جولتين على حواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وجوائزها 300 ألف درهم، وحاز لقب بطولة الإمارات «25» عام 2024 الفارس محمد أحمد العويس مع «فارا دو بيفيور» من إسطبلات الصافنات، وبنتيجة أداء نظيف خالٍ من نقاط الجزاء في المنافستين.

وحقق الفارس سلطان محمد الجنيبي مع «تنكي دو لو زد»، من فرسان شرطة أبوظبي، لقب بطولة كأس الاتحاد، من منافستين أيضاً، على حواجز 130 سم، وجوائزها 85 ألف درهم، وتنافس فيها 23 فارساً.

وأحرز الفارس عيسى عمران العويس مع «كونسيتا» من إسطبلات الصافنات، وبأداء نظيف خال من نقاط الجزاء، لقب فئة الشباب على حواجز 135 سم، وجوائزها 50 ألف درهم تنافس عليها 7 فرسان.

وفي فئة «الجونيورز» بارتفاع 130 سم، وجوائزها 50 ألف درهم، تنافس فيها 12 فارساً وفارسة، ونالت لقبها الفارسة وصايف عبد العزيز المرزوقي مع «بوميرانج»، من نادي الباهية للفروسية، وبرصيد نقطة جزاء واحدة لتجاوزها الزمن المسموح في الجولة الأولى من المنافسة الثانية.

وفي منافسة المستوى الثاني، بارتفاع 120 سم، وجوائزها 55 ألف درهم، تنافس فيها 23 فارساً، وحاز فرسان القفز من نادي أبوظبي للفروسية مراكزها الثلاثة الأولى، ونال اللقب نواف سالم الكربي بأداء نظيف من دون خطأ مع «إيروسو دبليو».

وفي فئة المبتدئين المتقدمة «3»، بارتفاع 115 سم، تنافس فيها 14 فارساً وفارسة من دولة الإمارات، وجوائزها 40 ألف درهم، ونال اللقب الفارس علي حسين النويس مع «ناركوس» من نادي أبوظبي للفروسية.

ونالت الفارسة عائشة محمد المازمي مع «كاليستا» من نادي الشارقة للفروسية، لقب فئة المبتدئين، بمواصفات الجولة مع تمايز على حواجز 110 سم أيضاً، وتنافس فيها 53 فارساً على جوائز 35 ألف درهم.

وتوّجت الفارسة علياء عدنان المهيري مع «دويكارا» من نادي الشارقة للفروسية بلقب فئة الأشبال بأداء من دون خطأ في جولة التمايز على حواجز 110 سم، وجوائزها 25 ألف درهم، تنافس عليها 11 فارساً.

وفي منافسة الخيول الصغيرة عمر 5 سنوات «مواليد 2019»، تنافست 15 منها على اللقب وجوائز 15 ألف درهم، فوق حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، ونال الصدارة «جوركي دو شولفنج» بقيادة الفارس محمد حمد الكربي من نادي الشارقة للفروسية، بنتيجة أداء خال من نقاط الجزاء.

وفي فئة الخيول عمر 6 سنوات «مواليد 2018»، تنافس 20 منها على حواجز 130 سم، وجوائز 25 ألف درهم، وفاز بأداء نظيف «باري بلو» بقيادة الفارس هشام غريب، من نادي الحبتور للبولو والفروسية.

وفاز «دايموند بلو» على الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات «مواليد 2017»، بقيادة الفارس محمد أحمد العويس، من إسطبلات الصافنات، وبرصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى بالمنافسة الثانية، من بين 20 خيلاً، تنافست على 35 ألف درهم، فوق حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم.